Le café 49th Parallel, torréfié à Vancouver, est présent dans plusieurs établissements montréalais depuis une douzaine d’années. Il est synonyme de grande qualité, d’approvisionnement durable et d’innovation, dans le monde de plus en plus compétitif du café de spécialité.

Ève Dumas

La Presse

L’entreprise a choisi Montréal pour ouvrir un premier café hors de Vancouver, à la fine pointe du design et de la technologie. C’est dans l’ancien déli Plaza McGill, un espace d’environ 3000 pi2 au 488, rue McGill, que s’installe 49th. La date d’ouverture prévue est actuellement fixée au début du mois de juin. Mais comme nous l’expliquait au téléphone Sara Bilodeau, directrice des cafés et des ventes au détail pour le Québec, l’ouverture des salles à manger est impérative.

En plus du café, les beignes Lucky’s, sous-marque de 49th Parallel, s’installent aussi dans l’espace. À terme, il pourrait même y avoir un service complet de petit-déjeuner sur place. En attendant tout ça, on pourra goûter à une bière brassée par Glutenberg, une stout au café, offerte dès la semaine prochaine dans les points de vente habituels. « Nous souhaitons vraiment nous installer dans la ville et faire des collaborations avec les acteurs locaux », conclut Mme Bilodeau.

> Consultez le site de 49th Parallel