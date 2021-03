La Canadian Roasting Society (CRS – Société de torréfaction du Canada) a décidé d’ouvrir son espace au public, les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, pour une durée indéfinie. Enclavé entre l’autoroute 15 Sud et le canal de Lachine, l’endroit n’est pas particulièrement accessible sans voiture, mais il vaut néanmoins le détour.

Ève Dumas

La Presse

La formule est on ne peut plus simple : café et scones. Certains argueront que les pâtisseries développées par Missy Hansen Murphy ne sont pas des scones, mais plutôt ce que les anglophones appellent biscuits. Or ces pâtisseries du sud des États-Unis se mangent davantage avec des accompagnements salés, tandis que les petits nuages de pâte de l’évènement Dreamy sont servis avec un duo de crème vanillée et de confiture. Vous aurez le débat sur place, si vous y tenez. Mais chose certaine, vous aurez envie d’en manger un deuxième, voire un troisième, et même d’en remplir votre congélateur.

Côté café, Andy Kyres, cofondateur de la CRS, propose des mélanges et des origines simples en rotation chaque week-end. Les moulins contiendront parfois les grains qu’il torréfie lui-même pour son autre entreprise, Tunnel Espresso, parfois ceux des microtorréfacteurs membres de CRS, comme Traffic, Structure, Escape, Canal, Melk et plusieurs autres. Cortado et scone/biscuit en main, vous pourrez ensuite vous tourner vers Vassily Lissouba, conseiller de haut calibre, qui saura suggérer le café en grain idéal à rapporter à la maison, selon vos goûts et votre méthode d’infusion favorite.

3780, rue Saint-Patrick