Dans la ville de Québec, le restaurant Bleu Marine, qui a ouvert ses portes en 2019 dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, vient de lancer un concept pour le moins original appelé Prêt-à-accorder. Normalement, on choisit ce qu’on veut manger, puis le vin. Bleu Marine propose ni plus ni moins d’inverser ce processus. Ainsi, le client choisit d’abord ce qu’il désire boire et accorde ce qu’il va manger selon son choix.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Sur le site web de l’établissement, une quinzaine de vins d’importation privée minutieusement sélectionnés par les propriétaires, Yann Barrette-Bouchard et Claudine Déry, sont déclinés, chacun associé à une recette spécifique. À l’achat d’une bouteille, l’établissement fournit la liste d’ingrédients et les instructions afin de réaliser la recette à la maison. Comme tout alcool doit être vendu avec au moins un aliment transformé, le restaurant inclut avec le vin sélectionné un aliment insolite généralement difficile à se procurer, nécessaire à l’exécution du plat.

Le restaurant propose aussi certains coffrets tout inclus, pour ceux qui veulent s’éviter les emplettes à l’épicerie. Pour en profiter, il suffit d’appeler directement au restaurant, les sommeliers pourront ainsi vous conseiller un vin à votre goût !

585, rue Saint-Jean, Québec