On le sait, on l’a dit, la pandémie frappe plus que durement le secteur de la restauration qui a dû s’adapter et se réinventer, encore et encore, afin d’espérer survivre à la fermeture prolongée des salles à manger.

Pour encourager la gastronomie d’ici et les restaurateurs, le festival Montréal en lumière, qui a normalement lieu chaque mois de février, s’associe avec la SAQ afin de lancer la campagne J’adore mon resto, qui invite les citoyens à faire des gestes concrets pour soutenir le secteur de la restauration.

Comment ? Plusieurs suggestions sont proposées sur le site web : acheter un chèque-cadeau, organiser une soirée resto virtuelle entre amis, offrir le lunch à un travailleur de la santé de son entourage, se faire livrer un repas après le couvre-feu (car, oui, les restaurants peuvent livrer après 20 h !).

Afin de faire mousser la campagne, la population est appelée à faire partager sur les réseaux sociaux des photos de son repas accompagnées du mot-clic #jadoremonresto.

Visitez le site web de la campagne et profitez-en pour participer jusqu’au 4 février au concours J’adore mon resto. Le premier prix est d’une valeur totale de 1700 $.

