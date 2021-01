Menu Extra, c’est l’idée de deux chefs en vue, Francis Blais et Camilo Lapointe Nascimento, qui ont respectivement remporté les compétitions culinaires relevées Top Chef Canada et Les Chefs ! en 2020, ainsi que du sommelier Alexis Demers et du directeur créatif Martin C. Pariseau.

Le quatuor a multiplié les projets dans les derniers mois, avec différentes propositions éphémères (pop-up) dans des restaurants l’été dernier, et leur menu à emporter de pithiviers, fort populaires (offerts jusqu’au 16 janvier).

Jamais à court d’idées, Menu Extra propose une nouvelle formule qui pourrait bien faire mouche : des cours de cuisine en direct. Vous pourrez apprendre les trucs et secrets des deux chefs pour mitonner de petits plats dignes des restaurants.

Le tout s’amorce le 16 janvier, à 16 h, avec un premier « épisode » autour du coq au vin. Au programme : une recette et des astuces pour deux personnes.

Tout se déroule sur Zoom, en direct, avec les chefs, et deux options s’offrent à vous : une boîte avec tous les ingrédients sélectionnés par les cuisiniers et les instructions, livrée à votre porte la veille de l’évènement (dans l’île de Montréal seulement, 70 $). Ou alors les instructions seulement, avec une liste d’épicerie pour se procurer les ingrédients soi-même ; idéal pour ceux qui demeurent à l’extérieur (20 $).

Les cours seront proposés de façon bimensuelle ; le suivant, le 30 janvier, sera autour du poisson.

