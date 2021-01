Mastard, la nouvelle maison de Simon Mathys

Depuis mercredi dernier, Restaurant Mastard — un vieux mot français signifiant « individu grand et costaud » —, nouveau projet de Simon Mathys, est officiellement sur les rails. Le chef, dont le talent a brillé dans des établissements comme Racines, Accords et, plus récemment, Manitoba, vole enfin de ses propres ailes.