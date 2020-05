Le mouvement Cuisines solidaires lancé par la Tablée des chefs, qui espère donner à terme plus de 1,6 million de repas à travers le réseau des Banques alimentaires du Québec, ne fait pas cavalier seul. Un peu partout au Québec, chefs et restaurateurs se sont donné pour mission de nourrir ceux qui en ont le plus besoin pendant la pandémie.

On pense d’emblée aux gens dans le besoin, qui ont perdu leur emploi et qui sont dans une situation financière précaire. Il y a également tous les travailleurs de la santé, et ceux de première ligne, qui accumulent les quarts de travail et ont souvent bien peu de temps pour avaler une bouchée.

Depuis quelques semaines, un mouvement sans précédent est né dans les cuisines de Montréal et de la province. Les cuisiniers se remettent aux fourneaux pour concocter de petits plats qu’ils offriront, de bon cœur, à ceux qui en ont le plus besoin. Et ce, alors que le milieu de la restauration est durement touché par la crise. Pourquoi cet élan de générosité ?

« Je crois que pour le comprendre, il suffit de penser au mot “hospitality”, en anglais, qui définit le travail qu’on fait. Notre métier, c’est d’accueillir les gens, de les servir, de les rendre heureux. Pour moi, impossible de rester à la maison à ne rien faire ! », lance Massimo Lecas, copropriétaire des restaurants Fiorellino.

À sa succursale située sur De la Gauchetière, dans le centre-ville de Montréal, il a déjà préparé et donné 2000 repas à des travailleurs de première ligne des hôpitaux. Les employés de l’Hôpital général juif, du site Glen, de Sainte-Justine ont pu se régaler des pizzas et pâtes du restaurant italien.

Tout a commencé à la fin mars. Le restaurant était fermé depuis deux semaines et M. Lecas et ses partenaires ont eu l’idée d’offrir 100 pizzas au personnel hospitalier. Une façon de cesser de se tourner les pouces et de vider les frigos des denrées périssables.

Rapidement, les 100 pizzas sont devenues 200. Diffusée sur les réseaux sociaux, l’initiative a suscité un torrent de messages de soutien.

Tout le monde voulait nous aider, offrir des dons. Ça a vraiment fait boule de neige. Massimo Lecas, copropriétaire des restaurants Fiorellino

Il a récolté jusqu’à maintenant près de 15 000 $ en dons de clients fidèles, d’amis et d’entreprises, et a même lancé un site web, Feeding the Frontline, pour faciliter les opérations.

Nourrir et faire plaisir

Il n’est pas le seul. Une rapide recension nous a permis de trouver des dizaines de restaurants et chefs qui ont lancé des initiatives partout au Québec. Parmi eux, le chef Antonio Park qui s’est donné la mission, dès la réouverture de son restaurant, il y a cinq semaines, de donner 500 repas par mois aux travailleurs de première ligne.

Un objectif qu’il a rapidement dépassé, alors qu’il est déjà à plus de 1000 repas gracieusement offerts. « Ce n’est pas une période facile, mais je suis content d’être dans la cuisine », explique-t-il.

Pour moi, c’était essentiel de faire ma part, de mettre un peu de positif dans cette crise. J’ai tout de suite pensé à dire merci aux médecins, aux infirmières, de sauver des vies, de travailler tous les jours sur la ligne de front. Le chef Antonio Park

C’est grâce, notamment, aux dons de producteurs avec qui il travaille étroitement et au coup de pouce de relations – comme l’homme d’affaires Andrew Lufy, propriétaire du groupe Dynamite qui l’aide à effectuer les livraisons, ou encore Frank Narsici des Aliments Frank & Dino – qu’il réussit à le faire. En plus du personnel hospitalier, il a fait livrer ses réputés sushis à des pompiers, des policiers, de même qu’aux travailleurs d’épicerie et de banque de son quartier, à Westmount.

Dans les Laurentides

Le chef Sébastien Houle, connu pour son restaurant Seb l’Artisan culinaire, à Mont-Tremblant, a lancé, fin mars, Chefs à la rescousse pour venir en aide aux 450 familles dans le besoin dans le Grand Mont-Tremblant et à Sainte-Agathe.

Alors qu’il était à Cuba avec sa famille au début du confinement, le niveau d’anxiété s’est mis à grimper dangereusement. « Dans la vie en général, mon attitude c’est qu’il faut se concentrer sur les choses qu’on peut contrôler, donc c’est ce que j’ai fait. Tout de suite, j’ai eu l’élan de vouloir aider ma communauté, les gens dans le besoin. Le but premier d’un chef, d’un cuisinier, pourquoi on fait ce métier, c’est pour faire plaisir. »

2000

Nombre de repas par semaine servis par Chefs à la rescousse depuis 4 semaines

Il a fait appel à son amie Dominique Laverdure, de l’agence Rouge Marketing, située à Tremblant, et en un temps record de 10 jours, ils ont formé une nouvelle entreprise avec d’autres entrepreneurs de la région qui ont répondu présents. En utilisant le réseau de distribution de Centraide et en lançant une collecte de fonds sur GoFundMe, ils ont pu rapidement se lancer.

« Des villes, des villégiateurs venus faire le confinement dans la région, des entrepreneurs nous ont donné des sous. 100 % de cet argent est transformé en nourriture et plats pour faire du prêt-à-manger dans trois cuisines de restaurants de la région », souligne-t-il, la sienne et celles du Râtelier et de la Pizzatéria.

PHOTO FOURNIE PAR CHEFS À LA RESCOUSSE Le chef Sébastien Houle a lancé Chefs à la rescousse, dans la région des Laurentides.

C’est vraiment inspirant, tous les gens ont mis leur ego de côté et ont vraiment embarqué dans le projet. Il aura fallu une grosse crise pour nous rassembler. Sébastien Houle, chef propriétaire de Seb l’Artisan culinaire

Le projet, planifié pour 10 semaines, en est à sa quatrième. Idéalement, le chef espère que l’initiative pourra perdurer au-delà de la crise. « On regarde pour fonder un OBNL, ce qu’on n’a pas pu faire, faute de temps. La structure qu’on a développée pourrait être transposée à d’autres petites villes », croit-il.

Ne pas oublier les jeunes

Ils ne sont peut-être pas les premiers qui viennent en tête, mais les jeunes placés dans des centres jeunesse de la province sont particulièrement affectés par la crise. C’est « pour qu’ils ne soient pas oubliés » que le couple derrière le restaurant La Fabrique, Stéphanie Labelle et Jean-Baptiste Marchand, ainsi que son nouvel associé et sous-chef Florian Vieira, ont décidé de collaborer en allant porter, chaque vendredi, des plats à des jeunes placés sous la protection de la DPJ dans les centres jeunesse de l’île.

Voilà déjà deux semaines qu’ils sont à l’œuvre et ils comptent continuer au moins trois autres encore à nourrir des jeunes avec un menu « pas trop expérimental », mais délicieux. Des exemples : potage de légumes racines, pâtes carbonara, tarte aux pommes et barbe à papa, un gros succès !

La mère du chef a été adoptée – et le couple lui-même a entamé un processus d’adoption au Québec par banque mixte. Les deux sont donc particulièrement sensibles à la question.

Ces jeunes-là sont en confinement comme nous, ils vivent de l’angoisse, ne mangent plus ensemble à la cafétéria. C’est vraiment dur pour eux qui ont besoin de beaucoup de stabilité. Et la plupart n’ont jamais mangé dans un resto de leur vie ! Stéphanie Labelle, copropriétaire du restaurant La Fabrique

Dès le début de la crise, le chef a voulu faire du bénévolat pour aider les autres. Grâce aux dons de clients généreux, ils ont pu lancer leur projet. « C’est vrai qu’on est une des industries les plus touchées. De voir qu’on a envie d’aider notre prochain, ça émeut les gens, ils veulent nous encourager, remarque le chef. Pour moi, susciter la reconnaissance, c’est le meilleur des cadeaux. Oui, ça nous coûte, mais la rétribution d’un sourire, des jeunes qui t’écrivent pour te dire que c’était délicieux… C’est magnifique ! »

Des initiatives inspirantes

Partout au Québec, les chefs et restaurants font preuve d’une grande générosité. Quelques exemples.

Cuisines solidaires, c’est…

500 tonnes d’aliments offerts par l’industrie

Plus de 100 chefs mobilisés avec leurs brigades

Déjà 297 000 plats livrés

175 000 $ de dons du grand public amassés