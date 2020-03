Chifa : quand le Pérou rencontre la Chine à Montréal

L’Amérique au complet est terre d’immigration et de mixité, et ça nous a donné bien des cuisines, allant du Tex-Mex à l’italien américain avec extra ail, comme jamais on n’en mange en Italie, ou du pâté chinois québécois dont on n’est même pas capable de déterminer avec précision la réelle origine ou de savoir pourquoi, exactement, on l’a appelé comme ça.