Le côté bar, où on peut s’asseoir pour prendre un verre et manger une bouchée

Une entrée du menu : la salade de pieuvre grillée avec farro et purée de haricots blancs

Des rénovations majeures ont eu lieu dans l’espace qui a accueilli par le passé les restaurants Le Parchemin et Apollo. À l’étage, des salles privées permettent d’accueillir des groupes.

La bouillabaisse de fruits de mer et poisson, un des plats figurant au menu du Osteria MKT

C’est dans l’ancien presbytère de la cathédrale Christ Church, lieu historique construit en 1857 et qui a abrité autrefois Le Parchemin et Apollo, que le restaurant MKT a installé ses quartiers depuis la fin janvier. Après cinq ans passés rue Metcalfe, l’établissement a profité de cette occasion pour revisiter son concept et adopter un nouveau nom, Osteria MKT.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Des rénovations majeures ont eu lieu dans ce bâtiment – vacant depuis cinq ans – situé en plein cœur du quartier des affaires (tout juste derrière la Tour KPMG). Un ascenseur a été ajouté pour donner accès au stationnement (gratuit à partir de 17 h) et aux différents niveaux, puisque l’endroit, en plus d’une section bar et d’une salle à manger, dispose désormais de deux salles privées, alors qu’au rez-de-chaussée s’est installé un locataire de choix, le Café Olimpico, idéal pour attraper au vol un café à l’italienne.

Côté bouffe, le chef Marcel Machado propose des plats raffinés, rendant hommage à la cuisine italienne, avec une carte qui devrait changer selon les saisons et les arrivages. Les classiques sont à l’honneur, comme les polpette con polenta, la salade de pieuvre, la bouillabaisse ou encore les délicieuses côtelettes d’agneau grillées accompagnées de leur purée de petits pois. Évidemment, les pâtes fraîches sont aussi de la partie en de multiples variations – les très copieuses pici alla contadina, avec leur ragoût de cinq viandes, sont un des plats signatures du chef –, et quelques viandes ou poissons complètent le tout.

Pour se désaltérer, une carte somme toute classique où chacun devrait trouver son plaisir, avec plusieurs références italiennes, ainsi qu’une jolie sélection de cocktails inspirés par le pays en forme de botte, créations de Lawrence Picard, comme l’Italian Mule, qui joue avec l’amertume du Campari et le côté piquant de la bière de gingembre.

Voici une adresse soignée et classique, idéale pour les repas d’affaires et les groupes, qui apporte un souffle d’Italie au centre-ville.

1333, boulevard Robert-Bourassa

