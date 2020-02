Le Club Chasse et Pêche propose deux plats pour le brunch : pieuvre et sauce hollandaise, et un risotto à l’avoine avec bananes caramélisées.

Depuis son ouverture à la fin de 2019, le succès du Time Out Market Montréal ne se dément pas.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Une raison de plus de visiter l’endroit qui rassemble parmi les meilleures et plus populaires tables de la cité : depuis peu, il est possible d’y déguster des brunchs, les samedis et dimanches, de 10 h à 15 h.

Tous les comptoirs, une vingtaine, offrent leur interprétation du premier repas de la journée. La plupart sont inventives, voire carrément originales, et souvent insufflées de saveurs exotiques.

Que ce soit la pizza brunch du Moleskine, la shakshuka de Foxy, le ragoût japonais et œuf onsen du Marusan, les gaufres et poulet frit de Laurent Godbout, la délicieuse pieuvre grillée avec sauce hollandaise du Club Chasse et Pêche, ou encore, pour les dents sucrées, le panettone pain perdu avec sauce beurre-orange de Hof Sucrée, chacun y trouvera un déjeuner à son goût, promis !

En complément, plusieurs cocktails sont proposés, comme le Kimchi-Caesar ou le Tiki Bellini.

