La Sandwicherie Sue a ouvert récemment un deuxième comptoir — avec une petite section épicerie — rue Duluth.

Émilie Côté

La Presse

L’été, on pourra y prendre un banh mi pour emporter et aller profiter du soleil tout près au parc La Fontaine.

En attendant, cet hiver, quelques places assises permettent de manger sur place quand on passe dans le coin.

Ceux qui aiment faire la cuisine asiatique peuvent aussi faire le plein de nouilles, de bases de bouillon et sauces de toutes sortes, dont le fameux « gravy » au cari singapourien qui sert à faire le banh mi au poulet et cari.

Rassurez-vous: on y sert le banh mi au porc qui a été sacré meilleur sandwich du Grand Montréal dans La Presse, au printemps dernier.

« Nous vendrons sous peu de la viande sous vide. Cuite ou à cuire », annonce fièrement Luis Léon, copropriétaire des deux adresses Sue avec son amoureuse Susan Lo.

Le menu de la rue Duluth diffère de celui de la rue Beaubien, précise-t-il, car — question de permis — il y a un four et non un gril.

C’est en milieu d’après-midi que nous sommes passés à l’Épicerie Sue pour dénicher des plats cuisinés pour le souper.

Luis Léon avait des indications très précises pour que tous nos plats soient les plus frais possible quatre heures plus tard (faire dorer le pain cinq minutes au four, mettre tel assaisonnement d’avance, etc.).

Résultat : le meilleur rouleau de printemps (poulet et cari) de tous les temps, une enivrante salade de chou et papaye verte, puis un sandwich au poulet et gingembre aussi juteux et décadent que celui au porc.

951, avenue Duluth Est, Montréal

> Consultez la page de l’Épicerie Sue : https://www.facebook.com/pages/category/Sandwich-Shop/%C3%89picerie-Sue-373996806547131