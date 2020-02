Un nouveau repaire pour les amateurs de bonnes pizzas artisanales, la pizzeria Aléa, a ouvert en décembre dernier au 7517, rue Saint-Hubert, dans le secteur est du quartier Villeray.

Émilie Côté

La Presse

C’est le projet de Frédérik Pedneault et d’Éric Dénommée (anciennement de pizzeria Melrose).

Lors de notre passage, un dimanche soir enneigé, des familles — dont deux avec un bébé — y étiraient le week-end. Nous avons pris deux pizzas pour emporter.

L’une plus classique — et à la hauteur de nos attentes — avec sauce tomate, fenouil rôti, saucisse et olives noires. Une autre plus audacieuse, la Challoumi, qui s’est avérée un véritable délice avec son mélange de champignons, fromage halloumi, citron et menthe.

Le local est spacieux, de type bistro, et le décor est épuré, lumineux. On y retourne pour goûter aux entrées de truite marinée et de bœuf braisé, ainsi que pour déguster les vins importés d’Italie.

> Consultez le site de la pizzéria Aléa : http://pizzeriaalea.com/