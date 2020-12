En ce temps des Fêtes pas comme les autres, les restaurateurs et les autres entreprises qui se consacrent aux plaisirs de la table rivalisent d’imagination pour proposer des boîtes thématiques qui raviront les papilles. Un cadeau gourmand à offrir (ou à garder pour vous, on ne vous jugera pas !) qui permet du même coup d’encourager une industrie qui peine à survivre depuis des mois. Voici une sélection de boîtes de Noël à offrir, pour tous les goûts et les budgets.

Le Manitoba

Grâce à l’arrivée récente du chef Jean-Philippe Matheussen aux commandes, le Manitoba a relancé son offre de nourriture à emporter. Pour tout le mois de décembre, un épatant menu des Fêtes pour quatre (350 $) est à l’honneur, de quoi se faire une tablée festive et gourmande : tarte à l’oignon, cipaille à la moelle, poulet en ballottine, racines laquées, courge butternut farcie, etc., sans oublier un rouge et un blanc. Un menu déconstruit pour deux est aussi possible. Commandes avant mardi 16 h pour cueillette au restaurant les jeudis et vendredis.

Le Bouillon Bilk

Le Bouillon Bilk a pris une petite pause depuis le début du mois d’octobre, mais le voici de retour en force avec ce magnifique menu des Fêtes pour deux (180 $) composé de gourmandises de choix comme un feuilleté de ris et joue de veau, des choux de Bruxelles rôtis avec labneh et des rillettes de canard et foie gras. Offert dès le 18 décembre, jusqu’au 1er janvier. Commandes par courriel ou téléphone, cueillette directement au restaurant.

À la table

La styliste culinaire Hanna Hajilou est l’initiatrice de la marque montréalaise À la table, la première au Québec à s’inspirer de la tendance des tables dites « grazing », soit des grandes tablées remplies à ras bord de victuailles. Sa magnifique boîte « grazing » réunit fromages, charcuteries, fruits frais et séchés, noix, rayons de miel, le tout arrangé joliment. À partir de 75 $ pour deux, précommande en ligne pour livraison les 16, 18, 19, 23, 24, 30 ou 31 décembre dans la grande région métropolitaine.

Le Marché Artisans

Situé dans l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, le Marché Artisans a élaboré deux choix de coffrets gastronomiques pour deux personnes, soit le Bœuf Wellington (155 $) et le Lobster Thermidor (175 $), de véritables festins quatre services qui donnent l’eau à la bouche ! 75 $ par personne supplémentaire, offert jusqu’au 15 janvier, commandes en ligne au moins 72 heures à l’avance, cueillette sur place ou livraison dans la communauté métropolitaine.

Trifecta

Misez sur l’expertise du Trifecta, le projet « à emporter » de la gang du Filet, Club Chasse & Pêche et du Serpent, avec cette boîte raffinée du temps des Fêtes, proposée pour une (115 $) ou deux personnes (285 $). Au menu, 12 huîtres au gratin de miso, torchon de foie gras, burrata, bœuf Wagyu, gâteau au chocolat… sans oublier une bouteille de champagne ! La classe, quoi. Précommandes en ligne, cueillette au restaurant Le Filet les 23, 24, 30 ou 31 décembre. Livraison également possible.

Joséphine

Les produits de la mer sont à l’honneur au restaurant Joséphine, particulièrement dans le nouveau menu du temps des Fêtes où brillent un potage à la courge et bourgots, un cocktail de crevettes d’Argentine et des coquilles « St-Joséphine » au homard. Ce repas pour deux est proposé au coût de 90 $, jusqu’au 19 décembre ou épuisement des stocks. Commandes en ligne ou par téléphone, cueillette au restaurant.

Le Ritz-Carlton Montréal

Pour se la jouer chic, le Menu des Fêtes cinq services élaboré par le Ritz-Carlton Montréal et la Maison Boulud est impeccable : saumon fumé maison et blinis, rigatoni vert au homard, tourte de canard… Tout a été conçu pour être cuisiné et réchauffé facilement à la maison. Être chef n’aura jamais été aussi facile ! À partir de 250 $ pour deux, offert tous les jours entre le 17 et le 31 décembre, commandes au moins une semaine à l’avance par courriel ou téléphone.

Markina

Situé à Saint-Bruno-de-Montarville, Markina propose de belles idées de boîtes-repas, dont ses populaires planches apéro à emporter, servies avec bouteille de cava en prime (à partir de 70 $ pour deux personnes). Vous voulez gâter une personne seule ? Le Plateau traditionnel comprend un menu classique de Noël (ragoût, tourtière, dinde…) pour une personne (29,95 $). L’établissement offre la livraison sur la Rive-Sud, à Montréal et dans les environs (des frais peuvent s’appliquer). Commandes en ligne ou par téléphone, quantités limitées.

La Fabrique

Du côté de La Fabrique, deux menus festifs à partager sont à l’honneur pour les Fêtes, à réchauffer et à assembler à la maison — un 4 services à 40 $ par personne ou un 5 services à 50 $ par tête. Des délices comme des pétoncles gratinés avec sauce Mornay ou un canard du Québec braisé sont parmi les choix. L’endroit propose également son « poulailler de Noël », un choix de pièces entières (caille, pintade, canard) avec accompagnements. Offerts dès maintenant en précommande en ligne, à cueillir sur place jusqu’au 24 décembre, livraison possible.

Darna Bistroquet

La sympathique équipe du Darna Bistroquet propose deux coffrets réveillon pour quatre à six personnes inspirés par la cuisine marocaine. Un avec poulet entier (120 $) et l’autre avec gigot d’agneau (180 $), servis avec accompagnements choisis. Commandes en ligne ou par téléphone d’ici au 22 décembre pour le 24, ou entre le 26 et le 30 décembre pour le 31, cueillette au restaurant ou livraison.

Le Pied Bleu

On aime la cuisine riche, ludique et décomplexée du Pied Bleu, à Québec. Toujours motivée, l’équipe propose un énorme choix de victuailles à commander en ligne. Leur menu de Noël est pensé pour deux (80 $), quatre (150 $) ou six personnes (215 $) et comprend bien sûr leurs succulentes charcuteries maison, des salades composées et des plats copieux au choix comme une paella, un cassoulet ou une tartiflette. Cueillette à un des points de chute et livraison disponible.

India Rosa

Parce qu’un peu de dépaysement n’est pas de refus ces temps-ci, invitez chez vous les parfums exotiques de la cuisine indienne avec la boîte-repas du temps des Fêtes du India Rosa, offerte jusqu’au 15 janvier. Des classiques comme l’agneau au cari, le poisson madras, le malai kofta ou les légumes korma sont au menu, pour un total de trois entrées et de six plats principaux à partager, accompagnements, vin et bières inclus. À partir de 180 $ pour deux personnes, commandes en ligne tous les jours avec cueillette au restaurant, livraison possible avec avis de 48 heures dans la grande région métropolitaine.

