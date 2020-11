Les frères Akim et Abdel Acacia ont ouvert l’an dernier le Pikliz, dans Saint-Henri.

Pikliz et Le Virunga se racontent

Lancée au printemps, la série culinaire La fourchette et le micro est une initiative du Centre Phi visant à faire découvrir les histoires d’humains derrière la nourriture qu’ils mitonnent dans une expérience immersive.

Le tout se présente sous la forme d’un repas trois services à déguster dans le confort de son foyer, en écoutant un récit intime en format audio, ponctué de moments musicaux, narré par un chef.

C’est d’abord le chef Danny St Pierre qui s’était prêté au jeu ; à ce dernier s’ajoutent désormais deux autres, les frères Acacia, du restaurant d’inspiration haïtienne Pikliz, ainsi que Maria-José de Frias et sa fille Zoya de Frias, du restaurant Le Virunga, voué à la cuisine africaine.

Chacun propose un menu trois services représentatif de son parcours culinaire, et qui permet de découvrir son univers. Une expérience franchement enrichissante, qu’on peut même partager à distance, avec des amis ou de la famille.

Les prix et jours varient d’un restaurant à l’autre, mais l’expérience audio, elle, coûte toujours 30 $ par foyer. Pour commander, direction le site web du Centre Phi, et les cueillettes se font directement aux établissements (et au Centre Phi pour Danny St Pierre).

