Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter dans les quartiers du Sud-Ouest, de Verdun et de Westmount.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Beba

À Verdun, cet établissement dédié à la cuisine argentine s’est bien adapté au nouveau contexte avec un menu parfait pour le takeout comme des sandwichs, viandes braisées, plusieurs saveurs d’empanadas (à commander cuits ou congelés), sans oublier le chimichurri en pot ! Du jeudi au dimanche, commandes en ligne, en personne ou par téléphone, cueillette sur place, livraison offerte les vendredis et samedis.

https://shopbeba.ca/collections/food

• Bird Bar

Depuis son ouverture, cet établissement de Griffintown, projet de la chef Kimberly Lallouz, se distingue avec son amusant concept « poulet frit et champagne ». Son poulet frit, qui provient de la Ferme des Voltigeurs, a beaucoup d’adeptes dans le quartier, avec raison. On peut évidemment le commander à emporter, en multiples variations, comme le « Famjam », où les 12 morceaux sont accompagnés de salades, frites et de quatre choix de sauces, ou en combinaison avec des gaufres. Une version végane est aussi offerte, ainsi que plusieurs petits plats à la carte.... et un beau choix de bulles, évidemment. Du mercredi au dimanche, commandes par téléphone ou courriel, cueillette sur place et livraison possible.

https://lebirdbar.com/en

• Groupe Joe Beef

Pas besoin de se priver des fastes menus du Joe Beef et des autres établissements du groupe que sont Vin Papillon et McKiernan : ils offrent tous un menu pour emporter. Le doyen propose ses classiques à emporter, qui changeront chaque semaine. Quant au Vin Papillon, de jolis plats de saison axés sur les légumes sont au programme, alors que le McKiernan met de l’avant un menu brasserie appétissant. Ne pas commander une de leurs jolies bouteilles du même coup serait un péché ! Du mercredi au dimanche, consultez les sites web pour plus de détails.

http://www.joebeef.ca/

https://www.mckiernanmtl.com/

• Janine Café

Envie d’un brunch gourmand ? Le Régine Café dans Rosemont et sa petite sœur de Verdun, le Janine, proposent leur menu brunch à emporter. Du mercredi au dimanche, dès 7 h, on sélectionne en ligne notre envie du moment, et on vient cueillir notre brunch gourmand sur place, ou on opte pour la livraison avec Uber Eats.

https://www.reginecafe.ca/fr/

• Le Petit Sao

Depuis son ouverture il y a sept ans à L’Île-des-Sœurs, le comptoir vietnamien Le Petit Sao a séduit de nombreux clients et s’est depuis implanté dans Pointe-Saint-Charles et récemment, dans le Vieux-Montréal. On peut tout commander le menu composé de soupes pho, rouleaux impérieux ou de printemps, banh mi et de colorés bols ou salades repas en ligne (rabais de 10 % offert), puis aller récupérer le tout dans l’emplacement de son choix, incluant le restaurant Sao Sao, à Brossard. Fermé les lundis, livraison aussi offerte avec DoorDash ou Uber Eats.

https://www.lepetitsao.com/#/

• Lucille’s

Spécialisé en fruits de mer et ayant un restaurant dans le quartier Monkland et un autre à Laval, Lucille’s propose son menu à emporter : tacos de poisson, tartares, huîtres, pieuvre grillée, steak et crevettes, etc. L’endroit offre même un kit complet pour se faire une soirée tacos à la maison pour la journée des morts, le 31 octobre. Commandes en ligne et cueillette à l’emplacement de son choix, livraison offerte avec Uber Eats.

https://www.lucillesoyster.com/

• Park

Le chef Antonio Parc est toujours derrière son bar à sushi du quartier Westmount, armé de son couteau affuté et de ses précieux arrivages, pour combler toutes vos envies de sushis et de sashimis. En plus de ses magnifiques plateaux, il propose aussi un menu varié, comme des légumes tempuras, des petits plats pour le lunch ou des salades asiatiques. Midi ou soir, tous les jours, il suffit de commander en ligne et de venir chercher sa commande sur place. Livraison également offerte dans le secteur.

https://www.facebook.com/ParkResto

• Patrice Pâtissier

Les divines douceurs d’un des meilleurs pâtissiers du Québec, Patrice Demers, sont heureusement disponibles pour apporter un peu de bonheur à votre panse. Il suffit de commander vos desserts en ligne et d’aller les chercher à la boutique. Du jeudi au dimanche, commandes à l’avance fortement suggérées, quelques desserts également offerts directement au comptoir dans Petite-Bourgogne.

http://www.patricepatissier.ca/

• Pub Burgundy Lion

Ce couru pub du quartier Petite-Bourgogne vient de lancer un nouveau menu casse-croûte d’inspiration britannique, alors que les mesures se poursuivent dans les zones rouges du Québec. Intitulé Hommage à Méloche, le menu se veut un clin d’œil à Méloche 27, un casse-croûte du coin qui a fermé ses portes à cause de la pandémie. Burgers et poutines avec un petit je-ne-sais-quoi britannique, comme un burger fish n’chips ou une poutine « banger », quelques classiques du Burgundy Lion comme le tikka masala sont proposés. Sept jours sur sept, commandes en ligne, par téléphone ou en personne pour cueillette sur place, livraison possible dans le secteur.

https://www.burgundylion.com/fr/takeout-menu

• Rita Restaurant

Cette charmante pizzeria de Verdun offre son menu sous signe de l’Italie : des pizzas, bien sûr, mais aussi des spécialités comme des polpettes, de la burrata, des courges délicatas frites, des pâtes fraîches et des petites douceurs. Commandes en ligne, du mercredi au dimanche, cueillette sur place et livraison à Verdun et dans certains quartiers aux alentours.

https://ritarestaurant.ca/

• Satay Brothers

Le restaurant de cuisine singapourienne et malaisienne propose plusieurs de ses plats à emporter, comme leurs délicieux pains vapeur, leur réconfortante soupe laksa et bien sûr des satays. Sept jour sur sept, commandes en ligne, cueillette au restaurant situé sur Notre-Dame Ouest.

https://sataybrothers.com/

• Venice MTL

Une des adresses favorites des amateurs de bols poké, le Venice MTL propose son menu à emporter, qui comprend également salades, guacamole, frites de patates douces (nos favorites !) et des burgers. Belle sélection de vins nature et bio. Sept jours sur sept, commandes en ligne et cueillette aux succursales du Vieux-Montréal et de Saint-Henri, livraison avec DoorDash, Uber Eats ou Skip the dishes.

https://www.venicemtl.com/