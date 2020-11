Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter dans les quartiers du centre-ville, du Vieux-Montréal et de Griffintown.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Apérotogo par le Hambar

Idée mise de l’avant par le Hambar, un restaurant situé dans le Vieux-Montréal, l’« Apérotogo » propose une panoplie de choix pour un apéro comme il se doit pour la maison : plateaux de fromages et charcuteries, mais aussi croquettes de poulet, arancini, frites maison, quelques plats plus costauds et des viandes à griller. Des boîtes apéro végé ou carnivore, remplies de bonnes choses, sont aussi proposées. Du lundi au samedi, de midi à 22 h, à emporter ou à faire livrer.

https://aperotogo.ca/

• Bar Pamplemousse

Ce sympathique bar du centre-ville offre son menu à emporter, dont ses délicieuses pizzas cuites au four à bois, dans des saveurs inusitées comme poulet au beurre ou même à l’okra ! Déclinaisons autour du poulet jerk (rôti au four à bois ou en sandwich sur pain brioché) et des à côtés tout aussi inspirants pour vous dépayser les papilles — frites de yuca, accras de morue, cari aux pois chiches — sont au menu, sept jours sur sept. Commandes en ligne ou par téléphone pour cueillette sur place, livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the dishes.

http://www.barpamplemousse.com/?fbclid=IwAR3X0Lekz2GbWYjNxo4pdAAD9sam8KRhNsJoISTO9o3Tw7bgopDKbHUllAg

• Bête à pain

En matière de gars motivé, difficile de battre Marc-André Royal, chef du Saint-Urbain et grand manitou des Bête à pain (Ahunstic, Griffintown, Laval). Il a toujours été inventif et positif au cours de cette pandémie, et ses affaires roulent à pleine vapeur. Sept jours sur sept, ses boulangeries proposent un éventail de choix à se mettre sous la dent : sandwichs, plats préparés, desserts, vins et bières.

https://www.labeteapain.com/

• Boulud chez vous par Maison Boulud

Le réputé restaurant du Ritz-Carlton Montréal a lancé dernièrement Boulud chez vous, un service de menu à emporter. Deux options : le menu souper ou encore le menu brunch, proposé le week-end seulement. C’est aussi raffiné que vous pouvez l’imaginer : saumon fumé maison avec ses blinis et crème au raifort, aguachile de cardeau à la pomme verte, suprême de pintade avec risotto d’épeautre, Paris Brest… Commandes par téléphone ou courriel, cueillette sur place du mercredi au dimanche.

https://www.maisonboulud.com/francais/menu

• Fiorellino

Comptant deux adresses (Vieux-Montréal et Laurier Ouest), cet établissement italien offre pizzas, pâtes fraîches et autres antipasti pour vos envies féroces de comfort food à l’italienne. Sept jours sur sept, de 16 h à 22 h, commandes en ligne et cueillette sur place, livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the dishes.

http://fiorellino.ca/

• Groupe Ferreira

La famille Ferreira propose ses plats portugais dans ses différentes adresses du centre-ville : le Ferreira Café offre son menu du midi à emporter (du lundi au vendredi, par téléphone) alors que le Café Vasco da Gama et le comptoir dédié au poulet portugais Campo sont en mode takeout. Il suffit d’appeler ou de se rendre sur place pour commander. La livraison est proposée pour le Campo seulement avec Uber Eats, DoorDash ou À la carte express.

https://ferreiracafe.com/fr/

https://campomtl.com/fr/

https://vascodagama.ca/fr/

• Hà

La brasserie vietnamienne offre son menu à emporter, que ce soit les fameux rouleaux du regretté M. Hà, soupes tonki ou pad thaï. Trois options : en takeout (appelez directement pour commander), en précommande sur le web (avec cueillette au Hà du Vieux-Montréal) ou en livraison avec DoorDash. Du mercredi au dimanche.

https://haemporter.com/

• Helena

Envie de vous évader, le temps d’un repas, au Portugal ? Regardez du côté du restaurant Helena, où la chef Helena Loureira propose une sélection de ses plus populaires plats portugais à emporter, comme le poulet grillé à la portugaise, le riz aux fruits de mer ou la salade de pieuvre… sans oublier les pasteis de Nata du Dr Arruda au dessert ! Du jeudi au samedi, commandes par téléphone ou par courriel, cueillettes au restaurant situé sur la rue McGill, dans le Vieux-Montréal.

https://restauranthelena.com/

• Jatoba

Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il est interdit de se gâter. Le chic restaurant d’inspiration japonaise Jatoba et son chef Olivier Vigneault proposent une belle sélection de ses plats à emporter. Les luxueux bols sashimi — constitués d’arrivages frais, souvent exclusifs au restaurant — sont au menu, ainsi que plusieurs crudo, des dumplings ou le riz au canard confit (notre préféré !). Des boîtes bento très appétissantes sont aussi de la partie. On en profite pour piger dans la très belle sélection de sakés de l’endroit. Du lundi au samedi, commandes en ligne, cueillette au restaurant du Square Phillips, livraison offerte dans un rayon de 5 km.

https://www.jatobamontreal.com/

• Madame Thai et Jellyfish crudo+charbon

Ce resto du Vieux-Longueuil continue d’offrir durant la fermeture des salles son menu thaï à emporter, pour le grand plaisir de ses clients réguliers. Bonne nouvelle pour les Montréalais, l’institution est aussi en mode « pop-up » dans le Jellyfish crudo+charbon, situé dans le Vieux-Montréal, qui appartient au même propriétaire. Le menu se compose de plats comme des beignets de crabe frits, rouleaux impériaux, poulet sauce arachide ou soupe tom yam épicée. Le Jellyfish continue aussi d’offrir quelques classiques de son menu à emporter, dont le carpaccio d’avocat ou le gravlax de saumon au charcoal. Du mardi au dimanche dans le Vieux-Longueuil, du mercredi au samedi dans le Vieux-Montréal, commandes sur place et livraison avec Uber Eats.

https://madamethai.ca/

http://www.jellyfishcrudocharbon.com/

• Kamúy

Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir le nouveau restaurant du chef Paul Toussaint (autrefois au Agrikol) dédié à la cuisine caribéenne et situé avantageusement sur la Place des festivals (dans l’ancienne Taverne F), vous avez au moins l’occasion de goûter à ses plats qui mettront du soleil dans votre journée : griot plantain, poulet jerk, côtes d’ananas, brochette de fruits de mer… Durant cette deuxième vague, les cuisines du Kamuy sont hébergées au comptoir Paul Toussaint, dans le Time Out Market Montréal du Centre Eaton. Des dîners pour deux sont aussi proposés. Du jeudi au dimanche dès midi, commandes par téléphone ou en ligne, cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

https://www.kamuy.ca/

• La Voûte

Ce club du Vieux-Montréal a dû repenser son offre à cause de la crise et s’est associé aux jumeaux Viet et Nam Truong (Boite Geisha, Blossom) qui ont créé un menu néo-japonais appétissant (ceviche de pétoncle, salade de thon tataki, bol chirashi, sélection de makis, plateaux pour 1, 2 ou 4…). Du mardi au dimanche, commandes en ligne, cueillette sur place et livraison offerte à Montréal et dans certains secteurs de Laval et de la Rive-Sud.

https://lavoutemontreal.com/

• Les Enfants Terribles

La populaire brasserie qui a plusieurs restaurants propose chaque semaine des boîtes de prêt-à-manger pour deux personnes sous différentes thématiques qui font voyager, comme l’Italie ou la Méditerranée. Plusieurs autres plats, à la carte ou cuisinés, s’ajoutent à l’offre. Commandes en ligne, puis deux options : cueillette dans une des succursales ou livraison, offerte dans le Grand Montréal et en Estrie.

https://lesenfantsterriblesmaison.com/

• Le Petit Sao

Depuis son ouverture il y a sept ans à L’Île-des-Sœurs, le comptoir vietnamien Le Petit Sao a séduit de nombreux clients et s’est depuis implanté dans Pointe-Saint-Charles et récemment, dans le Vieux-Montréal. On peut tout commander le menu composé de soupes pho, rouleaux impérieux ou de printemps, banh mi et de colorés bols ou salades repas en ligne (rabais de 10 % offert), puis aller récupérer le tout dans l’emplacement de son choix, incluant le restaurant Sao Sao, à Brossard. Fermé les lundis, livraison aussi offerte avec DoorDash ou Uber Eats.

https://www.lepetitsao.com/#/

• Le Pois Penché

Pendant la fermeture de sa salle, la brasserie française du centre-ville lance sa « Brasserie-to-go ». On peut commander, en ligne, les steaks, tartares, salade niçoise et autres classiques de cette table, midi et soir. Du mardi au samedi, commandes en ligne ou par téléphone, cueillette sur place et livraison avec DoorDash et Uber Eats.

http://www.lepoispenche.com/lpp/fr/

• Le Time Out Market

Nul doute, la pandémie fait mal aux foires alimentaires qui se sont installées en ville depuis l’an dernier, dont le Time Out Market, situé dans le Centre Eaton. Malgré tout, l’endroit continue d’opérer ses comptoirs avec une offre à emporter. Pour l’instant, seulement quatre d’entre eux sont en action : la cuisine caribéenne de Paul Toussaint, les pâtes fraîches de Il Miglio, la cuisine japonaise de Marusan et celle d’inspiration thaïe du Red Tiger. Pour commander, sept jours sur sept, on peut se rendre sur l’application gratuite Time Out Market ou commander directement au comptoir. La livraison est également offerte avec DoorDash.

https://www.timeoutmarket.com/montreal/

• Lola Rosa

Voilà une très bonne idée propulsée par ce restaurant dédié à la cuisine végétale : les boîtes thématiques Lola Rosa. Que ce soit les boîtes découverte, télétravail ou brunch, il y en a pour tous les goûts. Les repas nourrissants et végétaliens feront même le bonheur des carnivores les plus convaincus, le chef Emeric Hommey étant passé maître dans l’art de manier les saveurs et les assaisonnements. Le menu des restaurants sera aussi offert en livraison avec DoorDash et Uber Eats, ou pour cueillette sur place (commandes téléphoniques).

https://lolarosamarket.com/

• Lov & Bloom Sushi

Ces deux institutions dédiées à la cuisine végétale proposent une sélection de leurs menus à déguster chez soi. Chez Lov, les succursales du centre-ville, de Laval (Centropolis) et du DIX30 sont ouvertes, du mercredi au dimanche. Il suffit de commander en ligne des plats et des boissons, puis de se rendre à celle de notre choix pour la cueillette. Les sushis botaniques du Bloom, eux, sont proposés du jeudi au samedi, sur place dans le Vieux-Montréal (commandes en ligne). Les deux endroits proposent également la livraison avec Uber Eats.

https://web.ishopfood.com/#/lov/orderType

https://web.ishopfood.com/#/bloom-sushi/bloom-sushi/menu

• Morso Pizzeria

L’avantage de la pizza romaine ou al taglio, c’est qu’elle peut se conserver plusieurs jours au frigo et est toujours aussi délicieuse une fois réchauffée. Et à Montréal, le maître en la matière est Mirko D’Agata, couronné champion du monde à Naples en 2019, et sa pizzéria Morso. Aucune bonne raison de se priver, donc, en commandant du mercredi au samedi en ligne pour une livraison dans plusieurs arrondissements de la ville (visitez le site web pour plus de détails). Livraisons aussi offertes avec UberEats.

https://morso.co/

• NELLi café + vin nature

Appartenant au groupe Expérience Vieux-Montréal (Groupe Antonopoulos), le bar à vin NELLi, situé dans l’hôtel Nelligan, nous avait bien charmé lors d’une visite cet été avec ses petits plats et sa très intéressante sélection de vins nature. L’endroit propose un menu à emporter composé d’offres pour le petit déjeuner, de sandwichs divers, salades colorées, poulet rôti et burgers. N’oubliez pas de prendre un bon jus en passant ! Quelques autres établissements du groupe (Bevo Bar + Pizzeria, Kyo Bar Japonais et Méchant Bœuf) ont aussi une offre à emporter. Commandes en ligne, cueillette sur place et livraison possible.

https://order.ueat.io/marketplace/4da29b49-b268-453b-90c4-f60d221b898a/fr-CA#/

• Olive et Gourmando, Foxy, Un Po Di Più

Les trois établissements de la chef Dyan Solomon sont en action, même durant la fermeture des salles. Au comptoir du Vieux-Montréal, le menu habituel est proposé, il suffit de se présenter sur place pour commander, sept jours sur sept, de 9 h à 17 h. Chez Foxy dans Griffintown, une de nos tables favorites à Montréal, un alléchant menu pour deux est offert, ainsi que des plats à la carte, dont plusieurs classiques cuits sur charbon de bois, la spécialité de l’endroit. Chez Un Po Di Piu, le délicieux menu à l’italienne est proposé du mardi au samedi, commandes par téléphone et cueillette sur place, rue de la Commune. La livraison devrait être proposée prochainement pour les deux restaurants.

https://www.facebook.com/olivegourmando

https://www.facebook.com/Foxy1638

https://www.facebook.com/caffeunpodipiu

• O’Thym

Vivez l’expérience « apportez votre vin » du O’Thym dans le confort de votre salon. Le chef Noé Lainesse fait un travail remarquable pour faire briller les produits d’ici. Le menu est inspirant et offre plusieurs entrées et plats, en plus d’un sac à provisions rempli de victuailles pour se gâter toute la semaine durant. Du mercredi au samedi, commandes en ligne, cueillette sur place au centre-ville ou livraison presque partout sur l’ile.

https://othym.pizzli.ca/

• Poincarré Chinatown

Cet original troquet de Chinatown est de retour en force. En plus de ses conserves, ce bar dédié à la bière et au vin naturel propose des plats chauds qui varient chaque semaine comme des pizzas en croûte au levain. Il faut absolument en profiter pour se renflouer dans leur section à boire, fort bien garnie. Les jeudis et vendredis, commandes en ligne, cueillette sur place et livraison offerte dans le secteur les vendredis.

https://poincarechinatown.com/

• Restaurant Pastel

Il y a eu un changement de garde au Pastel dans les derniers mois, alors que le duo fondateur — le chef Jason Morris et Kabir Kapoor — a décidé de prendre des chemins différents. C’est désormais M. Kapoor, appuyé par le chef Yoann Van Den Berg (Fantôme) qui est en charge. On peut d’ores et déjà découvrir la nouvelle identité de l’endroit avec un menu « Pastel to go » où se côtoient jolis sandwichs (servis toute la journée) et quelques entrées, plats et desserts (soupe à l’oignon, cassoulet, curry végé), servis après 16 h. Du mardi au samedi, on appelle au restaurant de la rue McGill pour commander.

https://www.restopastel.com/

• Ryu, Livia et Ayla

Durant ce deuxième confinement, les succursales de Peel et de Westmount du Ryu restent ouvertes pour vos envies de plateaux de sushis composés de poissons issus de la pêche durable. Située à même le Ryu de la rue Peel, le Café Livia offre aussi à emporter ses matchas lattés, bols açai, toasts à l’avocat, biscuits à enfourner à la maison ou même un gâteau d’anniversaire pour deux. Quant au Ayla, un nouveau restaurant situé dans Griffintown et qui appartient aux mêmes propriétaires, sa cuisine d’inspiration méditerranéenne vient à vous sept jours sur sept. L’occasion de faire le plein de pain challah, de houmous maison, poulet schnitzel, kebab d’agneau ou de mejadara. Parfait pour fuir la grisaille. Dans tous les cas, les menus sont offerts à emporter ou en livraison. On commande par téléphone, texto ou en ligne. Visitez les sites pour tous les détails.

https://www.ryusushi.ca/takeout-home-fr

https://www.liviacafe.com/

https://www.restaurantayla.com/

• Touk

Né à Vancouver, mais d’origine cambodgienne, le chef Chanthy Yen officie au pub anglais Parliament, dans le Vieux-Montréal. Pendant la pandémie il a lancé Touk, un pop-up rendant hommage à la cuisine de rue cambodgienne. Parmi les plats à essayer, des jakak, des brochettes de viandes et de légumes marinés avec du curry jaune cambodgien, ou de colorés rouleaux de printemps. Pas de doute, voilà un menu dépaysant et exotique qui fait voyager, à défaut de le faire pour vrai. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne et cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

https://www.toukmtl.com/

• Venice MTL

Une des adresses favorites des amateurs de bols poké, le Venice MTL propose son menu à emporter, qui comprend également salades, guacamole, frites de patates douces (nos favorites !) et des burgers. Belle sélection de vins nature et bio. Sept jours sur sept, commandes en ligne et cueillette aux succursales du Vieux-Montréal et de Saint-Henri, livraison avec DoorDash, Uber Eats ou Skip the dishes.

https://www.venicemtl.com/

• Wren’s par Le 212

Cela faisait à peine quelques jours que Le 212, un nouvel établissement du Vieux-Montréal, avait inauguré son ouverture qu’il a dû fermer ses portes. Ce projet de cuisine contemporaine raffinée où officie le chef Pat Marion a donc dû rapidement trouver une formule adaptée à la situation. De là est né le projet de casse-croûte éphémère Wren’s où le chef a créé de succulents burgers et hot dog qui donnent l’eau à la bouche. Tout est fait maison — même les « buns ». Frites, poutines et salades complètent l’offre. À essayer ! Du mercredi au dimanche, commande par téléphone ou directement sur place, livraison avec Uber Eats.

https://212montreal.com/wrens