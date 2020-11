La cuisine sud-californienne dans toute sa splendeur chez Le Mariachi

Si vous êtes un fan de l’émission MasterChef avec Gordon Ramsay, le nom de Dino Angelo Luciano vous est sans doute familier : c’est lui qui avait remporté le grand titre de cette compétition culinaire en 2018. Le New-Yorkais, qui a été le tout premier chef végane à remporter MasterChef, a choisi Montréal comme ville d’adoption il y a quelques années. « Je suis d’abord venu en vacances une semaine et j’ai tellement aimé la ville que je suis revenu pendant six mois, puis encore et encore. J’aime vraiment la culture, les gens, l’architecture… et le fait que le monde aime vraiment la bouffe ici ! », explique-t-il.