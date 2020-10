Depuis quelque temps, nombreux sont les spas québécois à développer une offre à manger sur leur site pour leur clientèle.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Certains se démarquent, comme le Strøm Spa Nordique et son chef exécutif Raphaël Podlasiewicz, qui a développé pour les quatre emplacements (Mont-Saint-Hilaire, L’Île-des-Sœurs, Sherbrooke, Vieux-Québec) un menu d’inspiration scandinave offrant une jolie place aux produits locaux et de saison.

Alors que les spas des zones rouges ont été de nouveau contraints de fermer leurs installations thermales, mais peuvent continuer à offrir massages et soins corporels, l’entreprise a eu la bonne idée de lancer son concept Le Nord à emporter.

Un menu simplifié, mais qui se veut tout de même raffiné est proposé, comme un sandwich à l’effiloché de porcelet de la ferme Gaspor ou une salade de légumes d’automne rôtis, le tout servi avec dessert et boisson non alcoolisée au choix, dont le kombucha nordique mis au point par le Strøm, que nous avons beaucoup aimé.

Mais le plus génial, c’est qu’on peut prendre notre sac à lunch et aller le déguster dans les aires de détente des superbes sites des spas et ainsi profiter de quelques installations comme les chaises infrarouges ou l’espace foyer.

Un moment précieux de calme et plénitude. Le Nord à emporter est offert dans tous les Strøm, sauf à celui de Sherbrooke, qui poursuit ses activités habituelles. Consultez le site web pour tous les détails.

> Consultez le site web du Strøm Spa Nordique