Au départ, le Bonita était un charmant café cubain, un projet de l’équipe du populaire Capital Tacos dans le Quartier chinois, directement sur Viger. Mais un malheureux incendie a mis fin abruptement à la courte vie de l’établissement.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Puis est apparu le Bonita’s Taco & Deli, un comptoir à tacos qui a ouvert dans Le Central, et qui offrait d’abord un menu semblable à celui du Capital.

L’été dernier, le Bonita’s s’est réinventé et a précisé son identité avec un menu inspiré des classiques de la cuisine mexicaine, mais complètement végétariens, et, dans la plupart des cas, véganes.

Forcé de fermer ses portes une seconde fois, le Bonita’s est actuellement hébergé sur Saint-Laurent chez sa grande sœur, Capital, et propose son menu coloré et végétal à emporter et en livraison (Uber Eats, DoorDash et bientôt Skip The Dishes).

Nous avons beaucoup aimé la quésadilla verde, fourrée de généreux morceaux d’avocat et de feuilles d’épazote, dans la tortilla de blé bio maison, ou encore le nouveau burrito à la patate douce, très onctueux.

On peut même y commander un plat typique de la cuisine de rue mexicaine, l’« Elote », un épi de maïs grillé, enrobé de fromage et aïoli véganes et, en prévision des temps plus frais, un chili végane à base de protéine de soya, accompagné de nachos maison.

Dès la semaine prochaine, le Capital se transformera en marché ; en plus de pouvoir venir y commander directement les plats des deux menus, on pourra aussi se procurer une foule de produits maison, comme les tortillas, des ensembles de tacos à faire à la maison, des jus exotiques frais, de la sauce piquante et même des bases à cocktails où il suffit d’ajouter de l’alcool.

Parlant de boisson, l’endroit propose aussi une belle sélection de bières mexicaines et une carte des vins signée Le Déserteur. Amateurs de mezcal, sachez également que le propriétaire importe par son entreprise Terroir. MX des marques prisées comme Neta et Mezcalosfera, qu’on peut commander directement sur le site web.

