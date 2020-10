Une expérience gourmet, prête à enfourner, pour le souper ? Voilà qui peut s’avérer tentant pour les soirées maussades d’automne où il est impossible de sortir au restaurant.

Sophie Ouimet

La Presse

Le service Menu Extra, initiative de quelques anciens du Mousso, qui organisaient des évènements éphémères (pop-up), a voulu se réinventer avec une formule qui permet d’éviter les rassemblements au profit d’un repas pour deux.

PHOTO FOURNIE PAR MENU EXTRA Le pithiviers de légumes

Ils offrent ainsi des pithiviers, une spécialité française composée de pâte feuilletée, dont l’intérieur est garni de canard — ou de légumes pour une version végé — et accompagné d’une sauce miso.

On déguste le tout avec une salade à l’oignon brûlé ; s’il reste de la place, on termine avec la crème glacée au maïs et caramel de miso, ou le sorbet à la poire et au caramel de pommes.

PHOTO FOURNIE PAR MENU EXTRA Crème glacée au maïs et caramel de miso

Un troisième pithiviers vient de s’ajouter au menu : saumon et sauce au beurre blanc fumé. Le service est offert en livraison ou directement à leur quartier général, dans le Mile End.

5206, boul. Saint-Laurent, Montréal

> Consultez le site de Menu Extra