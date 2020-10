En temps de pandémie, la débrouillardise est de mise. C’est ainsi que la populaire brasserie d’Hochelaga-Maisonneuve Le Blind Pig devient Le Blind Tiger pendant la deuxième vague, avec un menu inspiré par la nourriture thaïe qui vous réchauffera pendant les mois frisquets.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

C’est à la suite de l’annonce du gouvernement de fermer de nouveau les bars et les salles de restaurant que Mathieu Ménard, Rémi Dumas, Antoine Ormandy, co-propriétaire du Blind Pig, ainsi que le chef de l'endroit, Dominic Chagnon, ont eu l’idée de se réinventer, cette fois sous le signe du tigre plutôt que du cochon.

Ils proposent ainsi une toute nouvelle offre qui rend hommage à une culture culinaire qu’ils affectionnent particulièrement et qu’ils ont pu découvrir lors de voyages en Thaïlande.

Le menu, alléchant, propose des plats classiques de cette cuisine relevée et parfumée comme les gai thaawt, délicieuses ailes de poulet marinées à la racine de coriandre et glacées à la lime et ail frit, la tom kah, une soupe au lait de coco à la lime kéfir, et bien sûr le classique pad thaï.

Pour avoir dégusté quelques plats, on vous confirme : c’est absolument réconfortant et délicieux. Pour commander, rendez-vous directement à l’établissement (ou précommandez au téléphone) ou alors passez par la plateforme de livraison DoorDash, du jeudi au samedi.

3882, rue Ontario Est, Montréal

> Consultez la page du Blind Tiger