Connu pour son traiteur Parreira Traiteur, Franco Parreira travaille à Montréal, mais il est un fier résidant de Saint-Lambert. C’est d’ailleurs en voyant que le local qui a abrité pendant des années une trattoria italienne, devant le parc du Village donnant sur l’artère commerciale principale de la ville, qu’il s’est dit qu’il y avait là une chance à saisir.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Avec son associé Maxime Tremblay — avec qui il a lancé le restaurant portugais 3734, dans Saint-Henri — et son bon ami et désormais partenaire Maxime Gagné, enseignant à l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal et chef de la chouette sandwicherie Mitch Deli, dans Rosemont, il a donc décidé d’investir l’espace avec un concept de snack-bar éphémère, le Victoria BBQ.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Maxime Gagné, Maxime Tremblay et Franco Parreira, le trio du projet Victoria BBQ, situé à Saint-Lambert.

« La situation des traiteurs n’est vraiment pas évidente durant la pandémie, donc on développe des projets pour faire travailler le plus possible notre monde. Pour nous qui aimons bouger, c’est une période de possibilités. Il n’y a pas juste du négatif », souligne M. Parreira.

Le Victoria BBQ veut combler un besoin des résidants des alentours, avec un comptoir à emporter familial rapide, certes, mais où la qualité autant dans l’exécution que les produits est au rendez-vous. À l’ardoise, le poulet rôti BBQ (la même base de recette du fameux poulet portugais du 3734, soit saumuré, cuit sous vide puis grillé, mais à la sauce BBQ) côtoie le mac n’cheese, les côtes levées, la soupe poulet et nouilles, de savoureux beignes et, bien sûr, de décadents sandwiches comme le BLT au flanc de porc ou au pulled pork.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le Victoria BBQ est en action du mardi au dimanche ; il suffit de se présenter au comptoir pour commander.

Du très populaire poulet frit piri-piri est aussi offert une fois par semaine, en précommande seulement. Des plats axés sur les légumes ne sont pas en reste, témoignant d’un bel équilibre dans l’offre à manger, avec des propositions comme la courge rôtie érable et épice cajun ou une salade de choux de Bruxelles au bacon et pecorino. Selon les arrivages et leur inspiration, l’équipe compte bien s’amuser et proposer des créations du moment. À noter que, tout comme le Mitch Deli, l’endroit proposera une jolie sélection de bouteilles de vins nature dès qu’il aura reçu son permis d’alcool ; en attendant, limonade à la lavande ou lait frappé vanille-pêche-fraise sont offerts pour se désaltérer.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les douceurs sont évidemment de la partie, dont des beignes et des biscuits moelleux au chocolat.

Si le Victoria BBQ se dit « éphémère », c’est que le trio compte, lorsque les circonstances le permettront, installer un restaurant en bonne et due forme dans le grand local doté d’une tout aussi grande terrasse, dont une seule partie est occupée pour l’instant. D’ailleurs, cette partie accueillera bientôt les décadentes pizzas « style Détroit » d’Accommodation Danny, un projet du chef Danny St Pierre. Et que les fans du snack-bar se rassurent : le projet, nous assure-t-on, migrera en temps et lieu dans les alentours.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les légumes ne sont pas en reste, comme cette pimpante salade de choux de Bruxelles, servie avec lardons, amandes torréfiées et fromage pecorino.

Du mardi au dimanche, commande au comptoir seulement.

575, avenue Victoria, Saint-Lambert

> Consultez la page du Victoria BBQ

> Consultez la page d’Accommodation Danny