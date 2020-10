Un quatrième resto pour Le Petit Sao

Cette jolie adresse consacrée à la cuisine vietnamienne a d’abord vu le jour à L’Île-des-Sœurs, il y a sept ans, et a conquis les résidants du quartier avec ses plats tout en fraîcheur, faits maison et agréablement parfumés. D’autres enseignes se sont ensuite implantées au Marché Atwater et dans Pointe-Saint-Charles.