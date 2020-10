Connus pour leur camion de rue et leur comptoir Le Gras Dur, Annie Clavette et Stefan Jacob viennent de faire l’acquisition de Maamm Bolduc et y exploitent les deux cuisines sous le même toit.

Les amateurs de poutines débordantes et de burgers dégoulinants connaissent déjà Le Gras Dur, une entreprise fondée par Annie Clavette et son conjoint, Stefan Jacob, qui a d’abord fait parler d’elle avec ses camions de rue Das Food Truck, avant d’ouvrir un premier comptoir Le Gras Dur au Central, l’an dernier.

Depuis le début de la pandémie, le couple a promené son foodtruck le printemps dernier de CHSLD en CIUSS et a même nourri l’armée canadienne, en plus de quelques clients fréquentant les parcs montréalais au cours de l’été.

Puis s’est présentée une occasion qui ne pouvait pas être ignorée : celle de reprendre l’institution du Plateau, Maamm Bolduc, qui y est établie depuis un demi-siècle, rien de moins ! Ainsi, depuis la semaine dernière, les deux cuisines sont réunies sous un même toit.

Que les clients fidèles du Maamm Bolduc se rassurent : les déjeuners dont les œufs bénédictines sont encore servis toute la journée, en formule à emporter, pandémie oblige.

Que les clients fidèles de ce resto connu notamment pour proposer des brunchs jusqu’à tard en soirée, tous les jours, se rassurent : tout ce qui fait qu’on aime ce chaleureux troquet reste en place. « On n’efface pas 48 ans d’histoire, au contraire, on ramène sur le menu des plats oubliés, des plats de comfort food québécois comme le pain à la viande, le ragoût de pattes de cochon, le pudding chômeur… », énumère Mme Clavette. Sans oublier les déjeuners, évidemment, qui seront proposés comme à l’habitude, à emporter.

Autre nouveauté, et fierté du couple, l’acquisition d’une machine pour fabriquer du fromage en grains frais du jour — ce que font plusieurs fromageries, mais aucun restaurant, à notre connaissance. Il sera proposé en sacs à emporter et assaisonné de diverses sauces : nature, BBQ, fines herbes, truffe.

Le couple a récemment acquis une machine afin de fabriquer du fromage en grain frais du jour.

Tout le volet prêt-à-manger BBQ sera aussi offert : brisket, côtes levées, short ribs, pilons de poulet, le tout fumé, évidemment, avec un très grand choix de plats cuisinés comme la fameuse tarte au bacon ou la sauce à poutine. Notons que toute la famille Clavette-Jacob, même les deux garçons, a une passion pour l’art du BBQ et a participé l’an dernier à des compétitions aux États-Unis, remportant même quelques prix.

Vraiment, voici une adresse qui comblera toutes vos envies de bouffe à haut degré de réconfort (et de gras, on aime ça !). Plusieurs options : la commande en ligne, par téléphone ou sur place pour la cueillette, ou encore les plateformes de Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes pour la livraison. Le tout, sept jours sur sept. Bon appétit !

Même si la salle à manger du Maamm Bolduc est présentement fermée, on peut commander, à emporter ou par livraison, les menus complets du Maamm Bolduc, du Gras Dur et le prêt-à-manger Le Gras Dur BBQ.

