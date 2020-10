Cette jolie adresse consacrée à la cuisine vietnamienne a d’abord vu le jour à L’Île-des-Sœurs, il y a sept ans, et a conquis les résidants du quartier avec ses plats tout en fraîcheur, faits maison et agréablement parfumés. D’autres enseignes se sont ensuite implantées au Marché Atwater et dans Pointe-Saint-Charles.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Cette entreprise familiale est le projet de Lisa Dang — qui avait d’abord ouvert le restaurant Sao Sao, à Brossard — et de son mari, Jean-Paul Belmont, auquel s’est joint un nouvel associé, Jonathan Ly Dang, depuis peu, pour l’ouverture de leur quatrième emplacement dans le Vieux-Montréal.

Visité avant que le gouvernement ne ferme de nouveau les salles des restaurants, le petit nouveau est charmant, tout en long (le décor, signé par M. Belmont, passionné de design, est inspiré de la ville côtière Hoi An au Viêtnam) et fera sans doute la joie des travailleurs du quartier et des touristes lorsque les choses seront enfin revenues à la normale.

Mais nul besoin d’attendre aussi longtemps pour profiter de ses soupes pho au poulet, rouleaux de printemps frais, succulents banh mi et colorés bols de salades de vermicelles, à accompagner de limonade maison ou de café vietnamien, puisque l’endroit propose la commande en ligne et la cueillette sur place dans tous ses emplacements (sauf le Marché Atwater).

De quoi instiller bien des couleurs dans votre quotidien !

