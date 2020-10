Durant toute la durée de cette deuxième vague, qui force la fermeture des salles de restaurant, nos critiques vous présentent les meilleures options pour emporter en ville. Aujourd’hui : Casgrain BBQ, par l’équipe de Vin Mon Lapin.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le projet

Lancé au cœur de la pandémie, le Casgrain BBQ s’est voulu dès le départ un projet éphémère pensé par l’équipe du très aimé Vin Mon Lapin, restaurant mené par le chef Marc-Olivier Frappier et la sommelière Vanya Filipovic. Le duo s’est fait connaître chez le Groupe Joe Beef et a décidé de voler de ses propres ailes en rachetant, à la fin de 2019, les parts de ce petit bar à vin de La Petite-Patrie, qui avait remporté le prix du meilleur restaurant au dernier gala des Lauriers. L’idée est de proposer des plats pensés pour emporter, dont certains classiques revisités, tout en gardant la philosophie qui anime le chef, soit le travail avec les producteurs locaux et la mise en valeur de leurs fabuleux produits. Et avec tout le talent qu’on connaît à celui qui a été chef exécutif des restaurants du Groupe Joe Beef pendant 10 ans, le pari est relevé avec brio.

À manger

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le crémeux de maïs du Québec, qui utilise, au lieu de la crème, un jus de maïs réduit sur le feu, se démarque par son goût sucré et sa texture onctueuse.

L’offre pour se sustenter tourne autour du poulet frit. Pas encore, direz-vous ? C’est vrai que ce mets a été surexploité durant la pandémie, car, pas de doute, il se ramène très bien à la maison. Attention, celui proposé ici est de haut vol ! D’abord, il provient de la Ferme Antoine, un producteur avec qui le chef a l’habitude de travailler. Ensuite, sa délicieuse panure, croustillante comme il se doit, mais qui reste tendre sous la dent, est au levain, ce qui apporte un côté très savoureux aux juteux morceaux de poulet, sans tomber dans l’excès de sel, ce qu’on salue. Il faut absolument tremper le poulet dans la « schmaltz gravy » faite maison à partir de la farine assaisonnée utilisée pour la panure, de gras de poulet et de vinaigre. Le menu, qui peut varier, est complété de jolies idées, dont la plus amusante est sans doute les « croqu’ailes », des ailes de poulet désossées et laquées, farcies de mousse aux crevettes de Matane. Divin ! On a aussi adoré le crémeux de maïs du Québec, qui utilise, au lieu de la crème, un jus de maïs réduit sur le feu, dont le goût sucré et la texture onctueuse sont bien complétés par des oignons verts grillés et du beurre noisette. La sucrine, avec son prosciutto de magret de canard et son ail des bois mariné, est aussi vite avalée et bien crémeuse, nappée de sa vinaigrette de jaunes d’œuf. Quelques desserts sont aussi au menu.

À boire

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une autre très bonne raison de commander chez Casgrain BBQ, est l’incroyable sélection à boire de la sommelière Vanya Filipovic, qui possède sa propre agence d’importation privée, Vin Dame-Jeanne.

Une autre très bonne raison de commander chez Casgrain BBQ, si vous n’êtes toujours pas convaincu, est l’incroyable sélection à boire de la sommelière Vanya Filipovic, qui possède sa propre agence d’importation privée, Vin Dame-Jeanne. Nous avons pu mettre la main sur une des rares bouteilles du « pet’ nat’ » (pétillant naturel) Bonbonbulles des Pervenches, un vignoble québécois. De nombreux produits d’exception issus de notre terroir se retrouvent à la carte ; par exemple, les cidres de la Cabane d’à côté. Le tout est complété par de très beaux jus de toutes les couleurs, en majorité nature et sans intrants, tous très bien décrits sur la boutique en ligne, pour un choix éclairé !

La présentation

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On retrouve également quelques salades au menu de Casgrain BBQ.

L’art de la nourriture à emporter passe bien sûr par le choix de mets qui résistent au transport, mais aussi par les contenants où ils sont déposés. Le chef, dont la « première job » était pour les rôtisseries St-Hubert, dit avoir cherché longtemps LA boîte carrée idéale pour le transport de son poulet frit. Elle est effectivement bien pensée. Tous les emballages sont recyclables ou compostables, dont ceux de Cambium, une nouvelle entreprise québécoise spécialisée dans les contenants compostables à emporter. Le tout est déposé dans des sacs en papier à poignées, et le tour est joué !

Pour commander

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Casgrain BBQ est en action du mardi au samedi, cueillette sur place entre 17 h et 21 h 30.

Convaincus ? Dépêchez-vous d’en profiter, car le Casgrain BBQ tirera sa révérence pour une période indéterminée après le week-end de l’Action de grâce, pour procéder à l’agrandissement du restaurant, qui s’étendra dans le local adjacent — une très belle nouvelle pour le retour en salle, qui devrait bien arriver un jour. D’ailleurs, le chef et son équipe préparent un menu spécial pour l’Action de grâce avec comme plat principal un canard à cuisiner à la maison, en plus d’accompagnements choisis comme le chou de Bruxelles sur la tige et une tarte à la courge. Soyez à l’affût, car tout devrait s’envoler rapidement.

Le Casgrain BBQ est en action du mardi au samedi, cueillette sur place entre 17 h et 21 h 30. Commande en ligne ou par téléphone jusqu’à 24 heures à l’avance ou avant midi pour le jour même.

150, rue Saint-Zotique Est, Montréal, 514 379-4550

