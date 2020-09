Un nouveau café a ouvert tout doucement ses portes dans Villeray, à temps pour... la saison des pluies, justement.

Sophie Ouimet

La Presse

Lors de notre passage, ils en étaient à poser leur jolie enseigne sur le mur de briques de l’établissement, déjà enjolivé de fleurs, à l’angle de la rue Guizot Est et de l’avenue Henri-Julien.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Situé juste au nord de Jarry, le café Saison des pluies constitue un nouveau repaire pour les habitants de Villeray.

Plusieurs habitués semblent déjà avoir découvert l’endroit, meublé par les créations de l’atelier Alphabet.

En plus des cafés et autres boissons, le troquet offre un petit menu nourriture toute la journée : des viennoiseries au comptoir, mais aussi des sandwichs — meatball, dej, végé,... —, des salades – la panzanella, ou encore la croquante, avec fèves vertes, pistaches, maïs et halloumi –, sans oublier une soupe de saison, pour se réchauffer lorsque les jours de pluie arriveront.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE En plus des cafés et autres boissons, on y sert un petit menu nourriture toute la journée, de 7 h à 16 h.

301, rue Guizot Est, Montréal

> Consultez le compte Instagram du resto