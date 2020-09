La Terrasse Bières & Poutines est une collaboration entre le pub Pit Caribou et le restaurant La Banquise.

Le duo bière et poutine en vedette rue Rachel

Deux institutions courues de la rue Rachel, soit le pub à bières Pit Caribou et le restaurant à poutine La Banquise, s’associent pour une terrasse éphémère qui met à l’honneur, bien sûr, leurs produits vedettes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On profite des derniers jours de temps clément (et, avec un peu de chance, d’un été indien) pour engloutir une des 10 bières en fût au menu, accompagnée d’une poutine tirée du menu de la Banquise, proposé dans son entièreté.

Sur place, les deux équipes fonctionnent selon un rigolo système de « tapette à mouches » ; on lève celle de couleur orange pour commander une bière, et celle de couleur bleue lorsqu’une envie de poutine se pointe. À la fin, deux factures sont remises à la tablée.

Sur ce, on court à l’angle de Rachel et de l’avenue du Parc-La Fontaine pour réserver sa place au soleil, sept jours sur sept jusqu’au 27 septembre et ensuite pour les deux premières fins de semaine d’octobre, avec une poutine spéciale Oktoberfest, à boire avec une kölsch de la microbrasserie.

