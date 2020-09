La carte des vins du NELLi est entièrement axée sur les jus nature et recèle de jolies découvertes.

Tout discrètement s’est installé dans le magnifique atrium de l’hôtel-boutique Nelligan le NELLi café + vin nature. L’espace, autrefois occupé par le bar du restaurant attenant Verses, a été reconfiguré et repensé par Expérience Vieux-Montréal, qui possède une panoplie d’hôtels, restaurants et bars dans le quartier (William Gray, Méchant Bœuf, Perché, Brasserie 701...).

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On se rend dans cet endroit, joliment éclairé le jour avec ses plantes vertes, pour un café — la carte a été pensée en collaboration avec Café Union — et pour casser la croûte au petit-déjeuner ou le midi, mais c’est en soirée que les choses deviennent encore plus intéressantes, alors que les premières bouteilles de vin s’ouvrent.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pour accompagner la sélection à boire, une offre de petits plats, comme cette assiette de burrata.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Des plats de choix au NELLi, café + vin nature

C’est que l’endroit a pris le parti de n’offrir que des vins nature, et le sommelier de l’endroit, le fort sympathique Adrien de Philip (Maggie Oakes, L’Atelier de Joël Robuchon Londres, Le Bristol Paris), y fait un superbe travail et sait faire partager en toute simplicité sa passion des bons jus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le sommelier Adrien de Philip fait partager sa passion des vins nature sur la carte évolutive des vins.

La carte, toujours évolutive, est parsemée de perles dénichées chez de petits producteurs et d’étonnantes découvertes, comme les bulles de Grape Republic, une maison japonaise qui utilise le cépage américain Delaware, ou encore le grenache de La Casa Vieja, par Tito Toscano, un vigneron emblématique du Mexique. On en redemande.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De délicieux shishitos simplement poêlés à la fleur de sel

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les calmars frits figurent sur la carte, un classique très bien exécuté.

La carte pour se sustenter, signée par le chef Kosmas Sfaelos, est à l’avenant et se marie bien avec la sélection à boire, avec un choix appétissant de petites assiettes qui nous ont ravie, comme les jolis poivrons shishitos simplement poêlés à la fleur de sel et à l’huile infusée à l’ail, la généreuse burrata sur purée de pois anglais et menthe ou encore les calmars frits, un classique fort bien exécuté.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le NELLi café + vin nature s’est installé dans l’atrium de l’hôtel Nelligan, dans le Vieux-Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De jour, on se rend au NELLi pour prendre un café et casser la croûte.

Salades, sandwiches et plats principaux complètent le tout pour ceux qui souhaitent prendre un repas.

104, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

