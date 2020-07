La nouvelle boutique phare du Holt Renfrew au Canada, le Holt Renfrew Ogilvy, est désormais ouverte dans son entièreté au public. Entre deux séances de magasinage, il faut s’arrêter pour casser la croûte au chic Café Holt, situé au deuxième étage (on peut également y accéder directement par l’ascenseur à partir de la rue de La Montagne).

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le design du Café Holt est inspiré par le Hollywood des années 40 et a été créé par la réputée firme française Laplace.

Le design de l’endroit, fort réussi et inspiré du Hollywood des années 40, a été réalisé par la firme d’architecture et de design française Laplace. Une entreprise québécoise, Norclair, s’est chargée de la conception de l’impressionnant luminaire surplombant le bar circulaire, qui rappelle un soleil.

PHOTO FOURNIE PAR HOLT RENFREW Yacir Nakhaly est le chef du Café Holt. Il veut y favoriser les ingrédients locaux, de saison et écoresponsables.

En cuisine, c’est le chef Yacir Nakhaly qui officie. Originaire du Maroc, il est passé par un étoilé Michelin en France et a aussi travaillé à l’hôtel 5 étoiles Eden Plaza, à Marrakech. À Montréal depuis 2011, il est passé par les cuisines du Apollo, du Decca77, du restaurant de l’hôtel Saint-James et du Fratello. Son visage vous sera peut-être familier, car il a déjà participé à l’émission Les Chefs !.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Un des plats favoris de la clientèle, la salade niçoise, a été revisité par le chef.

« Je prends des plats classiques, des recettes de base et je les mets au niveau “Holt Renfrew” : de la bouffe de luxe, mais sans être trop chère pour autant. Pour moi, c’est vraiment important de travailler avec les meilleurs producteurs du Québec et d’avoir les meilleurs produits, comme la tomate Heirloom. J’essaie vraiment de mettre en valeur la vraie saveur de chaque produit, dans des assiettes bien balancées. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La carte à boire est inspirée et on peut aussi s’y rafraîchir avec un cocktail sans alcool.

Pour l’instant, le restaurant n’offre que le menu du midi, ainsi que le brunch, les week-ends, mais devrait ouvrir en soirée au courant du mois d’août. Le menu fait la belle part à des plats tout en fraîcheur en cette saison estivale : une magnifique et délicate salade de tomates et burrata, accompagnée de tomates confites, de minces lamelles de radis melon d’eau et de croûtons de seigle, ou encore une tartine « brunch » avec du gravlax de saumon fait maison.

PHOTO FOURNIE PAR HOLT RENFREW L’entrée du Café Holt, au deuxième étage du Holt Renfrew Ogilvy

Le chef axe beaucoup son offre sur le végétal, avec des plats végétariens et végétaliens travaillés et pleins de saveurs, comme une assiette de quinoa, shimeji, tempeh fumé, asperges, houmous avec sauce aux pois verts et menthe qui convaincra les plus carnivores, assure-t-il. Très soucieux de respecter l’environnement, le chef n’utilise que des produits de la mer Ocean Wise, issus de la pêche durable, et il a même acquis pour sa cuisine une machine à compost à enzymes Orca, qui transforme les déchets alimentaires en... liquide !

1307, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

> Consultez le site du restaurant