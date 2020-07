La Boucherie Provisions II, nouveau projet de l’équipe de Provisions

Non, la pandémie n’a été facile pour personne, notamment dans la restauration. Au cœur de la tourmente, Pablo Rojas et ses acolytes, qui nous ont donné le Provisions 1268, la Boucherie Provisions et son bar à vin attenant, ont dû prendre une décision difficile, mais qui s’est imposée : fermer leur bébé, le Provisions 1268, qui proposait depuis 2015 un menu dégustation découverte qui continuait d’attirer la clientèle.