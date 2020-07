Livia est une marque lancée par Ryù Sushi, qui a d’abord pris racine en formule boutique éphémère (pop-up) dans le Ryù de Westmount, en 2018. Comptoir à matcha, le Livia s’est émancipé l’année suivante avec une adresse propre, rue Peel.

Ève Dumas, Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Pendant la pandémie, une nouvelle division a été lancée, Livia Sweets, à emporter. Les friands de sucre et les amoureux de desserts mignons et colorés y trouveront leur compte. Fiston a adoré décorer lui-même le gâteau d’anniversaire pour deux, avec son crumble maison, tandis que les parents ont été ravis de plonger leur cuillère dans son appareil moelleux.

L’endroit propose aussi de la pâte à biscuits, à cuire, pratique, car elle est présentée emballée sous vide et congelée ; il suffit de déposer sur une plaque les énormes biscuits aux pépites de chocolat ou avec caramel salé et pacanes et de les regarder gonfler au four quelques minutes avant de les déguster. Pour une fête d’enfants, c’est un très bon choix pour ne pas se casser la tête.

Le Café Livia de la rue Peel, lui, a rouvert ses portes cette semaine. Le menu habituel a été revisité ; en plus des classiques bols açai ou toast à l’avocat, de nouvelles salades, wraps et bols y apparaissent. Pour boire, on trouve une sélection de smoothies végétaliens et une carte des cocktails. On peut aussi y faire le plein côté sucreries.

Pour commander du Livia Sweets, on se rend en ligne pour passer sa commande et on la ramasse au Café Livia (1468, rue Peel) ou à la cuisine de production de l’entreprise, au 288, avenue Laurier Ouest.

