PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Le confinement nous a rapprochés de la nature et planter un arbre où sera gravé le nom de la personne qui gagnera ce lot est un message très fort. Ses enfants pourront l’admirer », a déclaré Mauro Colagreco. Il y récolte chaque jour fruits, légumes et herbes aromatiques qui font la singularité de la cuisine du Mirazur, sur la Côte d’Azur à Menton, sacré « meilleur restaurant » au monde 2019 dans le classement de 50 Best.