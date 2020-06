L’art du menu à emporter, c’est du délicat. De nombreux restaurateurs se sont heurtés à la difficulté de transposer leur signature et leur carte habituelle à la façon take-out, les défis étant multiples : le transport, la chaleur des plats, les contenants adaptés, etc.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Avec son menu axé sur le cru, Lustrucru, un sympathique bistro établi depuis déjà 10 ans sur l’avenue du Parc piloté par le trio composé de Guillaume Vignola, Émilie Rochette et Iannick Lessard, a tout pour sortir du lot.

De fait, son grand plateau pour emporter « La totale », très populaire, rassemble quatre tartares différents, un gravlax de saumon et un vitello tonnato.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE En plus d’un menu de plats à emporter, il est possible de passer directement au Lustucru pour commander sur le pouce guédille de homard et crevette ou cornet de crème glacée.

C’est facile à transporter au parc ou dans une cour, il y en a amplement pour satisfaire quatre adultes en mode apéro et c’est vraiment délicieux. L’endroit est depuis longtemps passé maître dans les assemblages et combinaisons de cru, comme en font foi l’étonnant tartare de canard avec noisettes, moutarde de raisins de Corinthe avec rémoulade aux pommes, ou encore le tartare de saumon signature, avec coriandre, purée d’avocat et gelée de soya.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On en profite pour repartir avec une des jolies quilles de vin nature que propose l’endroit.

Quelques autres plats chauds sont aussi au menu des plats à emporter, et on aime l’idée du kiosque « spontané » où on peut commander sur le pouce guédille au homard, limonade et crème glacée maison, entre autres. Sans oublier les frites et une des jolies quilles nature à la carte.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Lustucru offre des plats à emporter pour l’instant et ouvrira de nouveau sa salle à manger à compter du 25 juin.

Du jeudi au dimanche, de 17 h à 21 h, commandes par téléphone, cueillette sur place, livraison offerte dans un périmètre délimité (frais de 5 $). À noter que la salle du restaurant sera de nouveau ouverte au public à partir du 25 juin.

PHOTO JUSTINE LATOUR, FOURNIE PAR LUSTUCRU Les trois copropriétaires du Lustucru, Guillaume Vignola, Émilie Rochette et Iannick Lessard.

5159, avenue du Parc, Montréal

