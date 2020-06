Takeout : cinq pique-niques et une pizza !

Avec l’arrivée du beau temps et de la permission de pique-niquer à deux mètres, chacun sur sa nappe à carreaux, les restaurants ont commencé à proposer de fort jolis paniers à emporter. Et on s’attend à ce qu’un grand nombre de chefs adaptent leur offre de takeout pour que leurs plats soient plus faciles à manger sur l’herbe.