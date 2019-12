Temps des Fêtes rime avec brunch festif et gourmand au restaurant Le Richmond. L’établissement, voué à la cuisine italienne, connaît une belle évolution depuis l’arrivée du chef sicilien Gianfranco Schifano à sa tête, l’été dernier.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Dégusté le week-end dernier, le brunch est un régal avec son velouté de foie gras, châtaignes et champignons, son entrée à partager, comprenant bruschetta et burrata, carpaccio de bresaola et poivrons farcis au caviar d’aubergine, et son choix de plats principaux, comme les cannellonis d’aubergine et parmesan ou encore la dinde farcie au prosciutto et bœuf avec sauce aux figues, le tout bien arrosé de mimosas à volonté (pour 30 $ supplémentaire).

Avec la présence du père Noël, avec lequel petits et grands peuvent se faire prendre en photo, du chocolat chaud et un menu enfant, ce brunch est idéal pour les familles et les groupes.

Prix : 45 $ par personne, entre 15 $ et 20 $ pour le menu enfant, selon l’âge.

Les 21 et 22 décembre, de 10 h à 15 h.

> Consultez le site du Richmond : http://lerichmond.com/