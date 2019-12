Entre les emplettes des Fêtes et les mille et une tâches à faire avant Noël, il faut parfois prendre le temps de s’arrêter. Besoin d’une petite pause bien méritée pendant une virée au centre-ville ?

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Direction le restaurant Marcus, dans le Four Seasons, qui vient de lancer à temps pour les festivités de Noël son heure du thé, une primeur canadienne du chef Marcus Samuelsson.

Revisitant la célèbre tradition à l’anglaise, l’heure du thé est à l’honneur tous les jours, de 14 h à 17 h, dans le magnifique lounge du restaurant.

En plus d’offrir une sélection de thés Tealeaves, un artisan mélangeur de Vancouver qui fournit notamment des établissements étoilés Michelin à travers le monde, on peut également y commander un plateau (40 $) mettant en vedette des créations salées et sucrées de la brigade, comme une brioche à la pomme de terre avec fromage à la crème, gravlax de betterave et concombre libanais ou encore une tartelette cassis et marron avec sa meringue croustillante.

On peut saupoudrer le tout d’un peu de luxe en ajoutant, à l’envi, plateau de fruits de mer, caviar et champagne. Chic !

1440, rue de la Montagne, Montréal

Consultez la page du Marcus : https://www.facebook.com/MarcusCooksMTL/