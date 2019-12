On peut désormais commander en formule prêt-à-manger les délicieux currys de Bighi Curry.

Vous vous ennuyez des délicieux currys et autres petits plats aux saveurs asiatiques que proposait le restaurant Bighi Curry, qui a connu une courte, mais remarquée vie dans le Centre-Sud avant de fermer ses portes à l’automne 2018 ?

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Bonne nouvelle : le duo à l’origine du projet, Gabrielle Camiré et Huriel Pitre, a décidé de relancer l’entreprise, qui offre désormais des services de traiteur et de prêt-à-manger.

C’est après avoir accepté de cuisiner pour un mariage l’été dernier que ces derniers ont eu envie de faire renaître leur projet, mais dans une formule différente, en attendant, un jour, de pouvoir se lancer dans un nouveau projet de restaurant.

La même délicieuse cuisine de l’Asie est à l’honneur, que ce soit dans le service traiteur, concocté sur mesure selon les besoins et envies, ou en formule prêt-à-manger.

Cette dernière option met surtout de l’avant leurs délicieux currys : on peut commander cinq portions de curry différents, véganes ou omnivores, qui se congèlent facilement, pour 75 $ (pour 25 $ de plus, on double les portions).

En prime, le tout est livré à votre porte, dans des contenants en verre réutilisables — les retourner vous donnera un rabais de 10 % sur votre prochaine commande. Très pratique alors que le surchargé mois de décembre se pointe à l’horizon !

Pour infos et commandes, contactez directement l’entreprise par sa page Facebook ; un site web complet devrait être lancé sous peu.

> Consultez la page Facebook du Bighi Curry