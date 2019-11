Le Time Out Market se dévoile

C’est jeudi qu’a eu lieu l’ouverture attendue du Time Out Market Montréal, au Centre Eaton. Propulsée par Time Out, un magazine, et inspirée du modèle qui fait fureur à Lisbonne, la foire alimentaire offre en un seul lieu la possibilité de découvrir d’excellents restaurants et les chefs les plus réputés de Montréal.