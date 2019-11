C’est dans un quartier peu desservi côté établissements gourmands qu’a décidé de s’installer le Rose-Marie.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La bâtisse avec du cachet, construite en 1883, a vu passer entre ses murs le défunt Petit Bistro, qui a connu ses heures de gloire à une certaine époque.

La jeune équipe en place espère faire revivre l’endroit avec son nouveau concept, qui met de l’avant une cuisine italienne concoctée à partir de produits locaux.

Cumulant une belle expérience dans le milieu de la restauration dans des établissements d’ici et d’ailleurs (Toqué !, Accords, Maison Boulud, Moleskine, Auberge Saint-Gabriel), les copropriétaires Marie-Michèle Fecteau, Julien Roy-Sinclair et Julien Comtois sont appuyés en cuisine par le chef d’origine italienne Michael Lemme, qui est passé par La Salle à manger et le Moleskine, notamment.

Son menu, misant sur la simplicité, la fraîcheur et les ingrédients saisonniers, propose une sélection d’aperitivi (de petites bouchées à l’italienne, comme des arancinis ou des olives), d’entrées et de plats principaux classiques de la cuisine italienne, comme les tagliatelles maison à la sauce bolognaise, le crudo de thon ou les gnocchis de ricotta.

À découvrir pour le lunch ou en soirée, et idéal pour les groupes, puisque l’endroit possède deux salles privées.

1550, rue Fullum, Montréal

Consultez le site du restaurant : https://www.lerosemarie.com/