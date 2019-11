Le Hello 123, concept de restaurant végétalien venu de Toronto et installé depuis l’été dans NDG, fait des petits.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que le propriétaire Mark Kupfert et ses partenaires planifiaient l’ouverture d’une deuxième adresse, dans Saint-Henri, ils sont allés chercher les services du cuisinier Gabriel Aubé, qui est passé par de nombreuses belles et bonnes tables de la métropole, dont le Bouillon Bilk, le Miel et Hélicoptère, où il était sous-chef.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Gabriel Aubé

En découvrant le magnifique local, le cuisinier a vu plus loin et a proposé à ses partenaires un concept hybride : la nourriture plus conviviale du Hello 123 le jour, avec ses bols, burgers et autres smoothies, puis une proposition plus gastronomique et raffinée le soir, mettant en valeur de belle façon les légumes dans de petites assiettes de saison, le tout accompagné d’une carte de vins nature.

Le H123, qui a ouvert ses portes la semaine dernière, était né. «C’est un bar à vins nature proposant de la nourriture botanique, avec un côté plus bistro et café le jour», résume ce dernier.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE La carte des vins du H123 est bien garnie en sélection de jus nature de toutes les couleurs.

Bénéficiant d’une grande latitude dans l’exécution de ce projet, le chef porte aussi les chapeaux de gérant et de sommelier dans cet établissement dans lequel il dit avoir mis tout son cœur, où il est appuyé, en salle, par le mixologue et sommelier Vincent Vaillancourt-Séguin (Rouge gorge), qui signe une rafraîchissante carte des cocktails, bien dégourdie, et où les alcools d’ici sont à l’honneur, combinés à des sirops maison.

Et à voir – et goûter – les assiettes colorées et inspirées figurant sur la carte, on n’en doute pas une seconde.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Oubliez les «fausses» viandes : jeux de textures, combinaisons de saveurs, les légumes volent la vedette, apprêtés de diverses façons et parfois combinés à des grains, du fromage de noix, des fruits, des sauces à base d’herbe… Vous ne les verrez plus de la même façon!

Hello 123

3580, Notre-Dame Ouest

• Consultez la page Instagram du restaurant