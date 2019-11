Une très grande boulangerie, la Boulangerie Jarry, vient d’ouvrir ses portes à l’angle des rues Jarry et Saint-Denis, avec la mission de nourrir le quartier le plus sainement possible.

Ève Dumas

La Presse

Le propriétaire, Dominique Gauvrit, et son équipe de boulangers et cuisiniers aguerris ont décidé d’y aller à fond et de moudre leur propre farine.

Il a acheté son moulin au Vermont, de l’entreprise New American Stone Mills, qui appartient à Andrew Heyn, copropriétaire de la boulangerie culte Elmore Mountain Bread.

Pour l’instant, la farine moulue sur place est utilisée dans les pains. Les viennoiseries sont faites avec de la farine blanche achetée. Ça pourrait changer.

La Boulangerie Jarry propose également des repas légers qui, sans que ce soit claironné, mettent en valeur les meilleurs ingrédients locaux.

Il y a des pois fourragers dans la salade. La lasagne est garnie de poireaux, d’épinards et de purée de courge. Le sandwich végane, avec végépâté maison et salade de céleri-rave, est délicieux.

L’offre, déjà généreuse, se bâtit tranquillement. C’est avec excitation qu’on suivra l’évolution de cette nouvelle adresse du quartier Villeray.

Consultez la page de la boulangerie : https://www.facebook.com/Boulangerie-Jarry-670006866769980