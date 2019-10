On peut dès maintenant réserver sa place à l’un des 150 établissements gourmands participant à l’événement MTLàTABLE.

C’est le temps de réserver vos places dans les 150 établissements gourmands de la métropole qui participent à l’événement toujours fort couru MTLàTABLE, qui se déroulera du 1er au 13 novembre.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le concept reste le même que d’habitude, soit l’occasion de profiter de tables d’hôte à petit prix — 23 $, 33 $ ou 43 $ pour les repas du soir, et 17 $ pour les brunchs.

Cette année, les produits locaux seront plus que jamais mis de l’avant, nous promet-on, en collaboration avec Aliments du Québec.

Les Événements Signature marient cuisine locale et gastronomie dans sept restaurants réputés de l’île, soit le Jellyfish, le Renoir, Le Filet, Estiatorio Milos, L’Atelier de Joël Robuchon, le Pastel et Europea, qui offriront chacun un menu haute voltige de cinq services (ou plus !) à 83 $, pour quelques soirs seulement.

Hâtez-vous avant qu’il ne soit trop tard !

Consultez le site de MTLàTABLE : https://mtlatable.mtl.org/fr