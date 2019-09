Le Time Out Market Montréal, foire gastronomique de 40 000 pi2 au Centre Eaton, a révélé ce matin la deuxième portion de son impressionnante liste de microrestaurants. Il y en aura une quinzaine au total.

Ève Dumas

La Presse

Après Normand Laprise (Burger T !), Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson (Montréal Plaza), Claude Pelletier et Mélanie Blouin (Club Chasse et Pêche et Il Miglio), Moleskine, Hof Sucrée, Red Tiger et Romados, voici qu’Olive et Gourmando, Foxy, Marusan, Grumman ‘78, Foodchain, Ateliers & Saveurs et Dalla Rose se joignent au projet qui devrait ouvrir ses portes plus tard cet automne.

