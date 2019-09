Ça y est : le groupe A5, à qui appartiennent des établissements comme le Jatoba, Kampaï Garden, Flyjin, Madame Bovary, Hà Vieux-Montréal, entre autres, a désormais une antenne à Laval.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le Westwood est situé dans le complexe alimentaire de la Place Bell, dans un secteur en pleine expansion avec l’ouverture annoncée de l’Espace Montmorency, un projet immobilier à usage mixte, juste en face.

Pour le Westwood, A5 s’est notamment allié avec Josiane Beaulieu et Kyle Fowler, déjà associés dans deux autres établissements du groupe, le Fitzroy et General Sherman, en plus d’être copropriétaires du Paradis BBQ, et à Stéphanie El-Bahar.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Le menu propose quelques makis, dont un au thon rouge.

En cuisine, c’est le chef Olivier Vigneault (Jatoba) qui signe le menu, tandis que Jonathan Fournier (chef du Paradis BBQ, anciennement au Pied de cochon) apportera son expertise derrière les fourneaux en tant que chef exécutif, aidé par Pinou Thong (Park).

Comme son nom l’indique, le restaurant de 215 places est inspiré par la côte Ouest. Dans l’assiette, mais aussi esthétiquement, grâce à un décor signé par Zébulon Perron, qui évoque les divers paysages et ambiances de la Californie : Palm Springs, le désert et ses cactus pour l’espace central, Hollywood et les années 50 dans le lounge à l’arrière, à l’ambiance plus feutrée. Dès leur arrivée, on souhaite que les gens se sentent ailleurs, dépaysés ; c’est réussi.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Josiane Beaulieu et Stéphanie El-Bahar sont les partenaires de A5 pour ce nouveau projet.

Pour se sustenter, l’endroit propose une carte qui se déploie dans deux directions : la mer et le charbon de bois. Maki et bar à cru s’invitent d’un côté, tandis que légumes, viandes et produits de la mer bénéficient des saveurs enfumées du gril de l’autre.

Le menu, conçu pour être partagé, veut apporter un vent de fraîcheur à Laval, tout en comportant certaines valeurs sûres — filet mignon, frites Yukon Gold, tartare de saumon… – et des clins d’œil revisités à certains plats du Jatoba, comme la crevette au gingembre, inspirée du fameux homard au gingembre de l’établissement.

La carte des cocktails s’amuse à rejouer certains classiques, à sa façon : Paloma, Bloody Cæsar Westwood, Dark and Stormy, Paper Plane… Plutôt circonscrite pour l’instant, la carte des vins prendra de l’expansion au cours des prochaines semaines et devrait plaire autant aux connaisseurs qu’à ceux qui recherchent un bon vin de soif.

1950, rue Claude-Gagné, local 312, Laval

Consultez la page Facebook du restaurant : https://www.facebook.com/westwoodresto/