Vous aimez le bacon ? Si oui, voici un événement pour vous.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Jusqu’au 15 septembre, pour la cinquième présentation de la Semaine du bacon, 17 restaurateurs du Quartier DIX30 se sont donné comme défi de créer un plat « baconisé » et de l’ajouter à leur menu, en sortant le plus possible des sentiers battus !

Ainsi, le bar Les Cousins l’intégrera à un cocktail, le Niji Sushi, à son assiette de pétoncles poêlés, et Chocolats favoris, à sa crème glacée !

Consultez le site de la Semaine du bacon : https://www.quartierdix30.com/plaisirs-baconises/