Après Capital tacos et Le mal nécessaire, un autre petit nouveau vient diversifier l’offre dans le Quartier chinois montréalais.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

À la fois brasserie et buvette, Poincaré est le projet d’un groupe qui s’y connaît en bières : le sommelier Hugo Jacques (Vice & Versa, Godspeed à Toronto), Samuel Boivin Provost (Dieu du Ciel !), Francis Melançon (Pit Caribou) et le chef Jeremiah Bullied (Vice & Versa, Sala Rosa), un passionné de lactofermentation.

L’endroit se distingue avec son offre pointue en bières (raretés en vue !) qui plaira aux amateurs, une carte des vins majoritairement nature et une liste de cocktails tout en simplicité, mais originale (gin tonic aux carottes, shooters de gin kimchi, « bubble fizz » avec grappa et tapioca…).

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Chaque bière est servie dans un verre approprié, comme la kölsch, une bière de style allemande brassée par l’Isle de Garde, servie dans le « stange », un verre traditionnel.

« On est des connaisseurs de bière, mais aussi des buveurs de vin ! résume Samuel. L’idée est de travailler avec des petites sélections évolutives et rotatives, qui suivront les tendances de saison. »

Côté bières, l’offre est précise, et réfléchie : différentes températures de service, bières servies dans leur format de verre traditionnel pour une dégustation optimale, et bientôt une chambre froide sur le toit pour servir la bière par gravité et éviter les échanges gazeux (l’endroit est au deuxième étage).

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE À la fois brasserie et buvette, Poincaré vient diversifier l’offre dans le Quartier chinois.

Les plats, pensés dans un esprit de partage, comportent presque tous des ingrédients lactofermentés (dont les frites « sauer » avec mayo à l’ail noir).

L’équipe espère construire sur le toit une grande terrasse, mais aussi une serre où seront cultivés légumes et fines herbes, dans un esprit de réduction du gaspillage. Qui dit mieux ?

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE L’équipe derrière Poincaré s’y connaît en bières, ayant tous œuvré dans des brasseries d’ici et d’ailleurs. Sur la photo : Hugo Jacques, Samuel Boivin Provost, Francis B. Melançon et le chef Jeremiah Bullied.

Ouvert du mercredi au dimanche, jusqu’à tard.

1071, boulevard Saint-Laurent (2e étage), Montréal

https://www.facebook.com/poincarechinatown/