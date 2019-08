De plus en plus, les spas tentent de se démarquer avec des menus inspirés et inspirants, qui permettent d’agrémenter l’expérience thermale.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

C’est le cas du Strøm spa nordique, qui compte désormais quatre emplacements au Québec.

Son chef exécutif, Raphaël Podlasiewicz (Maison Boire), y propose une cuisine d’inspiration scandinave, élaborée à partir de produits locaux, aussi éblouissante dans l’assiette que jouissive pour les papilles.

Le nouveau menu, lancé cet été, nous a ravis lors d’un passage à l’établissement de Mont-Saint-Hilaire.

Les produits sont travaillés avec soin, et les assiettes regorgent d’originalité — granola au sumac, vinaigrette au thé noir, sauce ponzu boréale, tartine de crevettes nordiques surmontées de salicorne et baies d’argousier, paletas à la sangria…

C’est léger et ensoleillé, idéal pour profiter des dernières semaines de beau temps.

Consultez le site du restaurant : https://www.stromspa.com/mont-st-hilaire/services-et-tarifs/bistro/