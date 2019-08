Ouvert depuis un an à Québec, le resto Arvi s’est classé dans la liste des finalistes du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 du magazine enRoute.

Il y avait longtemps que l’Arvi, un établissement ouvert discrètement l’an dernier dans le quartier Limoilou, à Québec, était sur notre liste d’endroits à visiter.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

De passage dans la capitale le mois dernier, nous avons été éblouis par notre expérience et charmés par le concept de l’endroit.

Le chef, Julien Masia (Bistro B, Le Cercle), propose une formule décomplexée et abolit la frontière entre la cuisine et la salle ; les employés font office de cuisiniers, serveurs et sommeliers, préparant les plats dans la cuisine centrale ouverte tout en assurant le service aux tables.

Au restaurant Arvi, seul un menu dégustation cinq services (standard ou végétarien, les deux également réussis) est proposé.

Il varie au gré des inspirations du chef, des produits du terroir et de saison disponibles, se dévoilant sous forme de descriptions minimalistes — « saumon, sapin, concombre », « aubergine, vanille, basilic » — qui s’incarnent dans de jolies assiettes travaillées, mais jamais alambiquées.

Pas étonnant que l’établissement se soit classé parmi les 35 en lice pour le top 10 des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 du magazine enRoute, qui sera dévoilé en octobre.

À ajouter absolument à votre liste !

519, 3e Avenue, Québec

Consultez le site du restaurant : https://www.restaurantarvi.ca/