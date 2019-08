Le Renoir moderne

Dans les catégories en pleine croissance actuellement dans les épiceries, il y a assurément tout ce qui est végétal et, particulièrement, protéine végétale. Légumineuses, algues en tous genres, maniocs et autres courges et tubercules sont en vedette. Les consommateurs cherchent de nouveaux horizons. Le végétalien et le végétarien ont la cote. Nos post-ados milléniaux n'aiment pas trop la viande ? Leurs parents non plus, de moins en moins.

Toutefois, ceux qui embrassent la gastronomie à base de plantes aussi goulûment, élégamment et somptueusement que le font, par exemple, les Indiens depuis toujours ne sont pas encore nombreux. Souvent, on reproduit des plats traditionnels avec du faux ceci ou cela sans plus de recherche. Est-ce la bonne voie ?

Pourtant, Le Renoir est aussi une des tables les plus dynamiques quand vient le temps d'embrasser les tendances et autres réalités alimentaires actuelles. Le chef Olivier Perret travaille depuis toujours le plus possible, par exemple, avec des ingrédients locaux. La carte des vins propose des vins bios et naturels. Le Renoir participe en outre au programme De-Light de Sofitel, qui prévoit des plats savoureux mais légers où l'on démontre tous les jours que la bonne cuisine n'a pas à être lourde. Mon préféré : le bar rayé au bouillon au thé vert, avec tomates cerises, fenouil et caviar d'aubergines. Cuit doucement, savoureux grâce aux végétaux typés.

C'est ainsi que dans cet établissement on ne peut plus classique, je me suis retrouvée à manger des frites de pois chiches à la puttanesca, avec une sauce aux tomates cerises confites, des câpres et du parmesan végétal.

En plat principal ? On nous a servi un bourguignon de champignons avec croûtons aux herbes et pommes de terre nouvelles. J'espère que le restaurant mettra sur le menu permanent, pour l'automne notamment, ce plat savoureux, longuement mijoté dans le vin rouge, rempli des saveurs profondes, salées, riches que l'on attend d'un bourguignon, même si on était totalement dans l'umami du champignon.

Au dessert, on a pu faire l'essai des fameuses meringues végétales préparées à base d'une émulsion d'eau de pois chiches. C'est surprenant comme c'est bon, croustillant, léger et franchement très proche de l'expérience d'une meringue classique. On les servait parfumées à l'estragon avec un gâteau aux amandes et aux fraises fraîches. Et que les inquiets ne s'inquiètent plus : un menu végane peut se terminer par une tarte au caramel et au chocolat, avec cognac et noix de pécan grillées tout ce qu'il y a de plus riche et fondante et craquante et bien sucrée.

J'espère que le restaurant poursuivra sur cette lancée et intégrera des plats véganes dans son menu habituel, en plus de ses steaks, magrets, foies gras et compagnie. La diversité a bien meilleur goût.